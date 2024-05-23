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Церковный праздник 24 мая: что категорически запрещено делать в этот день

Юлия Закрепа
23 мая 2024, 09:58
309
Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 24 мая.
Церковный праздник 24 мая: что категорически запрещено делать в этот день
Какой праздник 24 мая / коллаж: Главред, фото: unsplash

Праздник 24 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.

Какой праздник 24 мая

В Украине и мире 24 мая отмечают такие праздники:

видео дня
  • Европейский День парков
  • День славянской письменности и культуры
  • Последний звонок
  • Всемирный день осведомленности о шизофрении

Церковный праздник 24 мая

По новому церковному календарю, 24 мая в Украине отмечают и чтят память преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.

Известно, что Симеон был выдающимся аскетом и монахом, который жил примерно в 6-7 веке. Считается, что он стал одним из самых известных подвижников своего времени, благодаря своей аскетической жизни на Дивной горе.

Из преданий известно, что Симеон родился в Сирии и всю свою жизнь посвятил Богу. Симеон выбрал одиночество и аскетическую жизнь на Дивной горе, где он постоянно молился, постился и медитировал. Его фамилия "Столпник" происходит от того, что он жил на вершине столба или колонны, которую он сам построил. Это было его место молитвы и покаяния. Часто Симеон претерпевал духовные битвы и искушения, но всегда стойко держался и оставался верным своему призванию. Ему приписывают многочисленные чудеса, включая целительные действия и пророчества.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 24 мая

  • Считается, что в этот день не стоит употреблять плохие слова и ссориться с родными.
  • Запрещается также заниматься тяжелой физической работой, лучше отложить ее на потом.
  • 24 мая категорически нельзя другим желать зла, даже мысленно.

День Ангела 24 мая

24 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Теодор, Федор, Ян, Ксения, Оксана.

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