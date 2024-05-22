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Церковный праздник 23 мая: что запрещено делать на святого Михаила

Юлия Закрепа
22 мая 2024, 15:56
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 23 мая.
Церковный праздник 23 мая: что запрещено делать на святого Михаила
Какой праздник 23 мая / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, pomisna.info

Праздник 23 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобной Ефросинии Полоцкой.

Какой праздник 23 мая

В Украине и мире 23 мая отмечают такие праздники:

видео дня
  • День морской пехоты Украины
  • Международный день по искоренению акушерских свищей
  • Всемирный день черепахи
  • День Героев в Украине

Церковный праздник 23 мая

По новому церковному календарю, 23 мая в Украине отмечают и чтят память преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобной Ефросинии Полоцкой, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

Известно, что святой Михаил с юных лет стремился к монашеской жизни и был направлен святейшим Патриархом Тарасием в монастырь. Поэтому некоторое время святой жил в монастыре, который был расположен на берегу Черного моря. Святитель Михаил всегда твердо защищал Православие, мужественно противодействуя еретикам и обличая их заблуждения. Однако, Лев Армянин осудил святого и сослал Михаила в заточение в город Евдокиада, где исповедник скончался около 821 года. Глава святителя Михаила хранится в Лавре святого Афанасия на Афоне, частица мощей - в Иверском монастыре.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 23 мая

  • Считается, что в этот день не стоит планировать и решать важные и серьезные дела.
  • 23 мая запрещено ссориться и сквернословить, чтобы не навлечь беду на себя.
  • В народе считают, что в этот день запрещено употреблять алкоголь, ведь могут возникнуть проблемы со здоровьем.

День Ангела 23 мая

23 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Афанасий, Даниил, Леонтий, Михаил, Дарья, Ефросинья, Мария.

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