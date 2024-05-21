Церковный праздник 22 мая: что запрещено делать на мученика Василиска

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 22 мая.

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Какой праздник 22 мая / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 22 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на мученика Василиска.

Какой праздник 22 мая

В Украине и мире 22 мая отмечают такие праздники:

видео дня

День Йеменского единства

День Весак

Международный день биологического разнообразия

Церковный праздник 22 мая

По новому церковному календарю, 22 мая в Украине отмечают и чтят память мученика Василиска.

Известно, что Василиск был христианским святым и мучеником, который сильно пострадал за веру во времена гонений на христиан во время правления императора Максимиана Галерия. Василиск был племянником святого мученика Феодора Тирона и пострадал вместе со своими братьями Клеоником и Евтропием.

Василиска приговорили к смерти в Команах Понтийских, где его некоторое время держали в тюрьме. Перед казнью он увидел видение, в котором Господь пообещал ему свою помощь и предрек мученическую смерть.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку относительно проведения календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 22 мая

Считается, что в этот день запрещено оставлять яйца недоваренными, ведь существует поверье, что из них может вылезти змея.

Также не стоит охотиться на птиц, чтобы не навлечь на себя беду.

В народе считают, что в этот день лучше не занимать деньги или любые другие вещи.

День Ангела 22 мая

22 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Федор, Яков, София.

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