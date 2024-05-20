Церковный праздник 21 мая: что запрещено делать в день святой царицы Елены

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 21 мая.

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Какой праздник 21 мая / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 21 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены, благоверного князя Константина и детей его, Михаила и Феодора.

Какой праздник 21 мая

В Украине и мире 21 мая отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Международный день чая

День Святой Елены

Церковный праздник 21 мая

По новому церковному календарю, 21 мая в Украине отмечают и чтят память день памяти святой царицы Елены. Известно, что святая Елена была матерью римского императора Константина Великого. Она также очень известна весомыми заслугами перед церковью.

Именно святая Елена начала раскопки в Иерусалиме, во время которых был найден Животворящий Крест Господень и другие реликвии Страстей Христовых. Ее сын, Константин Великий, был первым императором Римской империи, который принял христианство, и считается, что именно царица Елена имела весомое влияние на религиозные взгляды сына.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 21 мая

В этот день категорически запрещено желать другим людям зла, ведь существует риск, что все может обернуться против вас.

Считается, что в этот день лучше отложить тяжелую физическую работу на потом.

В народе считают, что 21 мая нельзя есть очень жирную пищу, чтобы не иметь проблем со здоровьем.

День Ангела 21 мая

21 мая свои именины отмечают обладатели таких имен как Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ярослав, Елена, Елена, Елена, Илона.

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