Церковный праздник 20 октября: что нельзя делать на великомученика Артемия

20 октября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в День святого великомученика Артемия и какой сегодня праздник.
Какой праздник 20 октября
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Церковный праздник 20 октября
20 октябряДень святого великомученика Артемия. Святой великомученик Артемий был одним из выдающихся военачальников в правление равноапостольного царя Константина Великого (306 – 337 гг.), а затем — его сына и преемника, Констанция (337 – 361 гг.).
Он имел много наград за отличную службу и отвагу, был поставлен наместником Египта. В этой должности он много сделал для распространения и укрепления христианства в Египте.
Что нельзя делать 20 октября?
работать с тестом
принимать подарки от посторонних людей
Именины 20 октября
День Ангела 20 октября празднуют Дмитрий, Иван, Макар, Никанор.
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