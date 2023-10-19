Церковный праздник 20 октября: что нельзя делать на великомученика Артемия

Мы расскажем, какой праздник 20 октября и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 20 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, pravlife.org

20 октября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в День святого великомученика Артемия и какой сегодня праздник.

Какой праздник 20 октября

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Церковный праздник 20 октября

20 октябряДень святого великомученика Артемия. Святой великомученик Артемий был одним из выдающихся военачальников в правление равноапостольного царя Константина Великого (306 – 337 гг.), а затем — его сына и преемника, Констанция (337 – 361 гг.).

Он имел много наград за отличную службу и отвагу, был поставлен наместником Египта. В этой должности он много сделал для распространения и укрепления христианства в Египте.

Что нельзя делать 20 октября ?

работать с тестом

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Именины 20 октября

День Ангела 20 октября празднуют Дмитрий, Иван, Макар, Никанор.

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