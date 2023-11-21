Церковный праздник 22 ноября: что нельзя делать на святого апостола Филимона

Мы расскажем, какой праздник 22 ноября и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 22 ноября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, pravlife.org

22 ноября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в День святого апостола Филимона и какой сегодня праздник.

Какой праздник 22 ноября

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Церковный праздник 22 ноября

22 ноябряДень святого апостола Филимона и тех, что с ним.

Святой апостол Филимон Колосский - апостол от семидесяти, адресат послания к Филимону, богатый и знатный житель города Колоссы, или Хоны (Филим. I). Жил вместе с женой Апфией и семейством, к которому принадлежал Архип (предположительно их сын).

В христианство обращен был епископом города Колоссы Эпафрасом или, вернее, самим апостолом Павлом во время пребывания его в Колоссах, или Эфесе.

Что нельзя делать 22 ноября ?

Не стоит в этот день ссориться с родными и злословить

Нельзя сегодня слишком много работать

Не следует злоупотреблять алкоголем, а также переедать

Именины 22 ноября

День Ангела 22 ноября празднуют Александр, Антон, Иван, Кирилл, Матрёна/Матрона, Порфирий, Феоктист, Цецилия.

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