Церковный праздник 22 ноября: что нельзя делать на святого апостола Филимона

22 ноября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в День святого апостола Филимона и какой сегодня праздник.
Какой праздник 22 ноября
День гуманного обществавидео дня
День музыканта
День словарей и энциклопедий
Церковный праздник 22 ноября
22 ноябряДень святого апостола Филимона и тех, что с ним.
Святой апостол Филимон Колосский - апостол от семидесяти, адресат послания к Филимону, богатый и знатный житель города Колоссы, или Хоны (Филим. I). Жил вместе с женой Апфией и семейством, к которому принадлежал Архип (предположительно их сын).
В христианство обращен был епископом города Колоссы Эпафрасом или, вернее, самим апостолом Павлом во время пребывания его в Колоссах, или Эфесе.
Что нельзя делать 22 ноября?
Не стоит в этот день ссориться с родными и злословить
Нельзя сегодня слишком много работать
Не следует злоупотреблять алкоголем, а также переедать
Именины 22 ноября
День Ангела 22 ноября празднуют Александр, Антон, Иван, Кирилл, Матрёна/Матрона, Порфирий, Феоктист, Цецилия.
Вам может быть интересно:
- Вот почему нельзя ставить пустую бутылку на стол: приметы и здравый смысл
- Как "намести" в дом богатство: что гласят приметы о венике
- Почему нельзя выбрасывать мусор в дорогу: что говорит древняя примета