День теробороны 2022: дата, мощные поздравления и картинки защитникам

Поздравления с днем территориальной обороны Украины в стихах и прозе, каринки и открытки - в подборке Главреда.
Силы территориальной обороны Украины ежегодно отмечают свой праздник в первое воскресенье октября. В 2022 году это – 2 октября.
Праздник бойцов территориальной обороны относительно новый и установлен в 2020 году указом президента Зеленского. В условиях войны с Россией сложно переоценить вклад воинов теробороны в обороноспособность страны. 24 февраля показало готовность граждан страны защищать свою землю от оккупантов на любом уровне – от маленького села до огромного мегаполиса – люди ставали на страже спокойствия и порядка, в любую минуты готовые дать бой и отбить свою землю.
С 1 января 2022 года силы территориальной обороны начали функционировать как отдельный род войск ВСУ.
Поздравления с днем территориальной обороны, картинки и открытки
Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем Вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.
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В День Сил территориальной обороны желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.
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Я желаю Вам успехов во всех делах, чтобы крепко стояли Вы на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.
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Украина-мать вами гордится,
От врагов помогаете ей защититься!
Крепнет с годами надёжный оплот,
И уважение снова растёт!
Пусть крепкою будет наша держава,
И возрастает армии слава!
Бои лишь учебными будут всегда,
Мирного неба нам на века!
Укреплять, процветать и восхищаться!
Чтоб неприятелей нам не бояться!
Священная память погибшем в бою,
За Родину жизнь отдавших свою.
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Всем украинским военным
Посвящён сей поздравок.
Необычно вдохновенным
Будет пусть ваш взгляд и в шок
Недруга пусть повергает,
Принося победы вам!
Силы духа пусть хватает
Бегать бодро по утрам.
Пусть здоровье крепким будет,
Ну и выправка — строга!
Чтобы знали в мире люди:
Не боитесь вы врага!
***
Всем военным нынче слава,
И гордится пусть держава
Золотыми сыновьями,
Поздравляет вас цветами!
Женщины пусть любят тоже,
Пожилых и помоложе,
Пусть вам пьется и поется,
В мире и любви живется!
Чтоб квартиры вам давали,
И платить не забывали!
Чтобы не было войны,
И в достатке жили вы!