День теробороны 2022: дата, мощные поздравления и картинки защитникам

День теробороны 2022 /ua.depositphotos.com

Силы территориальной обороны Украины ежегодно отмечают свой праздник в первое воскресенье октября. В 2022 году это – 2 октября.

Праздник бойцов территориальной обороны относительно новый и установлен в 2020 году указом президента Зеленского. В условиях войны с Россией сложно переоценить вклад воинов теробороны в обороноспособность страны. 24 февраля показало готовность граждан страны защищать свою землю от оккупантов на любом уровне – от маленького села до огромного мегаполиса – люди ставали на страже спокойствия и порядка, в любую минуты готовые дать бой и отбить свою землю.

С 1 января 2022 года силы территориальной обороны начали функционировать как отдельный род войск ВСУ.

Поздравления с днем территориальной обороны, картинки и открытки

Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем Вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

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В День Сил территориальной обороны желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.

День теробороны 2022

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Я желаю Вам успехов во всех делах, чтобы крепко стояли Вы на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.

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Украина-мать вами гордится,

От врагов помогаете ей защититься!

Крепнет с годами надёжный оплот,

И уважение снова растёт!

Пусть крепкою будет наша держава,

И возрастает армии слава!

Бои лишь учебными будут всегда,

Мирного неба нам на века!

Укреплять, процветать и восхищаться!

Чтоб неприятелей нам не бояться!

Священная память погибшем в бою,

За Родину жизнь отдавших свою.

С днем территориальной обороны

***

Всем украинским военным

Посвящён сей поздравок.

Необычно вдохновенным

Будет пусть ваш взгляд и в шок

Недруга пусть повергает,

Принося победы вам!

Силы духа пусть хватает

Бегать бодро по утрам.

Пусть здоровье крепким будет,

Ну и выправка — строга!

Чтобы знали в мире люди:

Не боитесь вы врага!

Поздравления с днем территориальной обороны

***

Всем военным нынче слава,

И гордится пусть держава

Золотыми сыновьями,

Поздравляет вас цветами!

Женщины пусть любят тоже,

Пожилых и помоложе,

Пусть вам пьется и поется,

В мире и любви живется!

Чтоб квартиры вам давали,

И платить не забывали!

Чтобы не было войны,

И в достатке жили вы!

День теробороны 2022