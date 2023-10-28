Какой праздник завтра 29 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

Рассказываем о том, что украинцы празднуют 29 октября, и какие события в этот день произошли раньше.

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Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото freepik

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 29 октября.

Что произошло 29 октября в истории – Украина и мир

1914 год - вступление Османской империи в Первую мировую войну.

1914 год - победа Украинских сечевых стрельцов в бою на горе Ключ под Сколе.

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1923 год - основание Турецкой Республики.

1955 год - в г. Севастополе взорвался и затонул советский линкор "Новороссийск", погибло 614 человек.

2006 год - после взлета из Абуджи произошла катастрофа самолета Boeing 737: погибли 96 человек, 7 выжили.

2008 год - произошло мощное землетрясение в Пакистане.

2011 год - во Львове (Украина) открыт стадион "Арена Львов" для проведения матчей футбольного Евро-2012.

2018 год - катастрофа Boeing 737 возле Джакарты, 189 погибших.

2022 год - давка в Сеуле унесла жизни 158 человек.

Какой праздник 29 октября в мире

Всемирный день борьбы с инсультом

Кто празднует именины 29 октября

Согласно новому церковному календарю 29 октября в Украине именины празднуют: Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий и Ян.

Какой сегодня церковный праздник 29 октября

Согласно с новым церковным календарем 29 октября в Украине отмечают день памяти Анастасии Римлянки.

Святая Анастасия Римляныня воспитывалась в монастыре недалеко от Рима, где она позже вступила в монашеский орден. К моменту правления императора Декия (249–251 гг.), Анастасии исполнилось 21 год, и хотя многие знатные римляне стремились стать ее супругами из-за ее красоты, она предпочла остаться преданной Богу, отказываясь от всех предложений.

В это время император Декий начал жестокое преследование христиан. Язычники извлекли святую Анастасию из монастыря и доставили перед правителем города. Ее обвиняли не только в том, что она отвергает знатных и богатых женихов, но и в ее верности распятому Христу.

Военачальник Пров попросил Анастасию принести жертву идолам, но она решительно отказалась отречься от Христа. В ответ на ее верность, девушку подвергли жестоким пыткам.

Также в Украине отмечают день памяти преподобного Авраамия Затворника.

Святой подвижник преподобный Авраамий был известным затворником, который жил в Киево-Печерской Лавре в XII-XIII веках. Он посвятил свою жизнь служению Богу и вел покорную и скромную жизнь. Авраамий провел большую часть времени внутри своей келли, даже не выходя на богослужения. Он посвящал себя молитве, посту, чтению Священного Писания и написанию духовных сочинений. Кроме того, он был готов помогать другим монахам и посетителям, которые обращались к нему за советом или благословением.

Мощи святого Авраамия затворника находятся в Ближних пещерах, рядом с мощами святого мученика Анастасия и двенадцати греческих преподобных мастеров.

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