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Когда Казанская Летняя 2021: дата, история праздника и молитва Божьей Матери

17 июля 2021, 09:46

О чем молятся иконе Казанской Божьей Матери - в материале Главреда

Икона Казанской Божьей Матери
Икона Казанской Божьей Матери / khersonline.net

Казанская Летняя - один из самых почитаемых обликов Пресвятой Богородицы у православных христиан. Когда церковь празднует Спасы 2021, читайте в нашем материале.

21 июля православная церковь почитает явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Это событие произошло в 1579 году и имеет удивительную историю.

Новый образ Божьей Матери явился после масштабного пожара в Казани девятилетней девочке Матроне. Богородица во сне указала девочке, где находится ее икона. Сначала девочке не поверили, но все же начали искать и среди пепла нашли дивную икону – образ прекрасной красоты. После этого стали происходить чудесные исцеления больных и, особенно, слепых.

В 1709 году, перед Полтавской битвой, Петр Великий со своим войском молился перед иконой Казанской Божьей Матери о даровании победы.

О чем молятся иконе Казанской Божьей матери

Образ Казанской Пресвятой Богородицы по типу относится к иконам Одигитрия – Путеводительница – она помогает найти верный путь заблудшим душам. Также Богородице молятся:

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  • Об излечении любых болезней, в особенности просят помощи в лечении болезней глаз.
  • О мире и согласии в семье. Семейным парам она дарит гармонию, благополучие и помогает наладить отношения.
  • О помощи в выборе правильного решения из сложившейся ситуации.
  • О поддержке в непростые периоды времени, когда опускаются руки.

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  • О решении сложной ситуации на работе, при конфликтах с коллегами и начальством.
  • О помощи тем, кто служит в армии.
  • Казанской иконой благословляют молодых на вступление в брак.
Казанская икона Божьей Матери
Казанская икона Божьей Матери / sputnik.by

Молитва Казанской Божьей Матери

"О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, да утвердит державу во благочестии, Церковь Свою Святую да незыблему соблюдет от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех, с верою Тебе молящихся, от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

День Казанской Божьей Матери
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