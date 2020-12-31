Подарки на новый год: что и за сколько покупали украинцы

Какие подарки украинцы дарят на НГ / Фото Reuters

Весь декабрь украинцы готовились к Новому году и покупали подарки и сувениры для праздничной атмосферы. Из-за роста популярности интернет-магазинов, многие из предпраздничных покупок совершались в Сети.

Сегодня выяснило, что именно покупали и сколько тратили украинцы в интернете.

Главные тренды:

LED гирлянды и уличное освещение,

уличное освещение, чтобы украсить частный дом. В среднем, на это украинцы тратили 623 грн.

Выросла популярность серо-голубых искусственных елок. На них в среднем тратили 1105 грн, что на 10% больше, чем в 2019 года.

На подарки детям в основном выбирают:

конструкторы,

куклы,

мягкие игрушки

тематические игровые наборы.

Средний чек подарков – 490 грн.

Женщинам в подарок выбирают:

платья,

фены для волос,

плойки и утюжки,

косметику

парфюмерию.

Тратят на это от 320 до 640 грн.

По данным маркетплейса Bigl.ua, в этом декабре спрос на детские товары вырос в 2,5 раза.

Популярные мужские подарки:

смарт часы,

беспроводные наушники,

портативные колонки,

кошельки и портмоне,

триммеры и электробритвы.

В среднем тратят на это 540 грн, на 14% больше чем в прошлом году.