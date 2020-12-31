Подарки на новый год: что и за сколько покупали украинцы

Из-за роста популярности интернет-магазинов, многие из предпраздничных покупок совершались в Сети.
Весь декабрь украинцы готовились к Новому году и покупали подарки и сувениры для праздничной атмосферы. Из-за роста популярности интернет-магазинов, многие из предпраздничных покупок совершались в Сети.
Сегодня выяснило, что именно покупали и сколько тратили украинцы в интернете.
Главные тренды:
- LED гирлянды и уличное освещение,
- уличное освещение, чтобы украсить частный дом. В среднем, на это украинцы тратили 623 грн.
- Выросла популярность серо-голубых искусственных елок. На них в среднем тратили 1105 грн, что на 10% больше, чем в 2019 года.
На подарки детям в основном выбирают:
- конструкторы,
- куклы,
- мягкие игрушки
- тематические игровые наборы.
Средний чек подарков – 490 грн.
Женщинам в подарок выбирают:
- платья,
- фены для волос,
- плойки и утюжки,
- косметику
- парфюмерию.
Тратят на это от 320 до 640 грн.
По данным маркетплейса Bigl.ua, в этом декабре спрос на детские товары вырос в 2,5 раза.
Популярные мужские подарки:
- смарт часы,
- беспроводные наушники,
- портативные колонки,
- кошельки и портмоне,
- триммеры и электробритвы.
В среднем тратят на это 540 грн, на 14% больше чем в прошлом году.
- Ранее компания OLX проанализировала, какие устройства украинцы чаще всего покупали и продавали на платформе в уходящем 2020-ом году.
Автор: Екатерина Трохимчук