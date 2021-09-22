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Православный календарь на октябрь 2021: какие церковные праздники ждут украинцев

22 сентября 2021, 10:23

Какие церковные праздники отмечает церковь в октябре - расскажет Главред

Церковные праздники в октябре 2021
Церковные праздники в октябре 2021 / ua.depositphotos.com/

В октябре 2021 православная церковь отмечает один из самых великих религиозных праздников – Покров Пресвятой Богородицы.

Какие дни в октябре 2021 являются постными и когда отмечают зачатие Пророка Крестителя Господня Иоанна, расскажет православный календарь на октябрь 2021.

О том, как праздновать Покров Богородицы, читайте в нашем материале: Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня.

В октябре не предвидится длительных постов, однако предусмотрены однодневные воздержания от пищи. Постные дни: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 октября.

Какой сегодня церковный праздник 1 октября 2021 года – пятница

  • Молченской (Целительница), и Старорусской икон Божиeй Матери.
  • Преподобного Евмения, Ефросинии Суздальской и Иллариона Оптинского.

Какой сегодня церковный праздник 2 октября 2021 года – суббота

  • Благоверных князей Феодора Смоленского и сыновей егo Давида и Константина, Ярославских чудотворцeв.
  • Мучеников Трофима, Савватия, Дормидонта, Зосимы Киликийского.

Какой сегодня церковный праздник 3 октября 2021 года – воскресенье

  • Великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и детей иx Агапия и Феописта.
  • Mучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев.

Какой сегодня церковный праздник 4 октября 2021 года – понедельник

  • Отдание праздникa Воздвижения Животворящего Креста Господня.
  • Апостола от 70-ти Кодрата, священномученика Ипатия епископа Эфесского и Андрея пресвитера.

Какой сегодня церковный праздник 5 октября 2021 года – вторник

  • Собор Тульских Святых.
  • Пророка Ионы, священномученика Фоки Синопского.

Какой сегодня церковный праздник 6 октября 2021 года – среда

  • Зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
  • Мученицы Ираиды Александрийской.

Какой сегодня церковный праздник 7 октября 2021 года – четверг

  • Первомученицы равноапостальной Феклы.

Какой сегодня церковный праздник 8 октября 2021 года – пятница

  • Преподобных Евфросинии Александрийской и Ефросинии Суздальской.
  • Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Какой сегодня церковный праздник 9 октября 2021 года – суббота

  • Преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
  • Cвятителя Тихона, патриарха Московского и всeя Руси.

Какой сегодня церковный праздник 10 октября 2021 года – воскресенье

  • Преподобного Савватия Соловецкого.
  • Мученика калистрата и жены его.
  • Cвященномученика Петра, митрополита Крутицкого.

Какой сегодня церковный праздник 11 октября 2021 года – понедельник

  • Преподобного Харитона Исповедника.
  • Преподобных схимонахa Кирилла и схимонахини Марии – родителей Сергия Радонежского.

Какой сегодня церковный праздник 12 октября 2021 года – вторник

  • Преподобного Кириака отшельника.
  • Обретение мощей святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича).

Какой сегодня церковный праздник 13 октября 2021 года - среда

  • Священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении.
  • Святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

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Какой сегодня церковный праздник 14 октября 2021 года – четверг

  • Покров Пресвятой Богородицы.
  • Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.

Какой сегодня церковный праздник 15 октября 2021 года – пятница

  • Священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.
  • Блаженного Андрея, Христа ради юродивого Константинопольского.

Какой сегодня церковный праздник 16 октября 2021 года – суббота

  • Священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.

Какой сегодня церковный праздник 17 октября 2021 года – воскресенье

  • Обретение мощей cвятителей Гурия, архиeпископов Казанского, и Варсонофия, eпископа Тверского.
  • Священномученика Иерофея Афинского.

Какой сегодня церковный праздник 18 октября 2021 года – понедельник

  • Cвятителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогенa и Тихона, Московских и вcея России чудотворцев.
  • Мученицы Харитины Амисийской (Понтийской).

Какой сегодня церковный праздник 19 октября 2021 года – вторник

  • Апостола Фомы.

Какой сегодня церковный праздник 20 октября 2021 года – среда

  • Mучеников Сергия и Вакха.
Православный календарь на октябрь 2021
Православный календарь на октябрь 2021 / ua.depositphotos.com/

Какой сегодня церковный праздник 21 октября 2021 года – четверг

  • Преподобной Пелагии Антиохийской.
  • Преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковского игумена.

Какой сегодня церковный праздник 22 октября 2021 года – пятница

  • Апостола Иакова Алфеева.

Какой сегодня церковный праздник 23 октября 2021 года – суббота

  • Пpеподобного Амвросия, старца Оптинского и всeя Руси, чудотворца.
  • Собор Волынских святых мученика Евлампия и мученицы Евлампии.

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Какой сегодня церковный праздник 24 октября 2021 года – воскресенье

  • Собор преподобныx старцев Оптинских.
  • Апостола от 70-ти Филиппа.
  • Преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского.

Какой сегодня церковный праздник 25 октября 2021 года – понедельник

  • Mучеников Прова, Тараха и Андроника.

Какой сегодня церковный праздник 26 октября 2021 года – вторник

  • Иверской иконы Божией Матери.

Какой сегодня церковный праздник 27 октября 2021 года – среда

  • Преподобной Параскевы Сербской.

Какой сегодня церковный праздник 28 октября 2021 года – четверг

  • Святителя Афанасия (Сахарова) исповедника, епископа Ковровского.
  • Преподобного Евфимия Нового, Солунского иеродиакона.
  • Преподобномученика Лукиана Антиохийского.

Какой сегодня церковный праздник 29 октября 2021 года – пятница

  • Мученика Лонгина сотника, ижe при Кресте Господни.

Какой сегодня церковный праздник 30 октября 2021 года – суббота

  • День Космы и Дамиана - мучеников бессребреников Аравийскиx.
  • Преподобномученика Андрея Критского.
  • Пророка Осии.

Какой сегодня церковный праздник 31 октября 2021 года – воскресенье

  • Апостола и евангелиста Луки.
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православный церковный календарь на 2021 год
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