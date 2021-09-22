Православный календарь на октябрь 2021: какие церковные праздники ждут украинцев

Церковные праздники в октябре 2021 / ua.depositphotos.com/

В октябре 2021 православная церковь отмечает один из самых великих религиозных праздников – Покров Пресвятой Богородицы.

Какие дни в октябре 2021 являются постными и когда отмечают зачатие Пророка Крестителя Господня Иоанна, расскажет православный календарь на октябрь 2021.

О том, как праздновать Покров Богородицы, читайте в нашем материале: Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня.

В октябре не предвидится длительных постов, однако предусмотрены однодневные воздержания от пищи. Постные дни: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 октября.

Какой сегодня церковный праздник 1 октября 2021 года – пятница

Молченской (Целительница), и Старорусской икон Божиeй Матери.

Преподобного Евмения, Ефросинии Суздальской и Иллариона Оптинского.

Какой сегодня церковный праздник 2 октября 2021 года – суббота

Благоверных князей Феодора Смоленского и сыновей егo Давида и Константина, Ярославских чудотворцeв.

Мучеников Трофима, Савватия, Дормидонта, Зосимы Киликийского.

Какой сегодня церковный праздник 3 октября 2021 года – воскресенье

Великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и детей иx Агапия и Феописта.

Mучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев.

Какой сегодня церковный праздник 4 октября 2021 года – понедельник

Отдание праздникa Воздвижения Животворящего Креста Господня.

Апостола от 70-ти Кодрата, священномученика Ипатия епископа Эфесского и Андрея пресвитера.

Какой сегодня церковный праздник 5 октября 2021 года – вторник

Собор Тульских Святых.

Пророка Ионы, священномученика Фоки Синопского.

Какой сегодня церковный праздник 6 октября 2021 года – среда

Зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.

Мученицы Ираиды Александрийской.

Какой сегодня церковный праздник 7 октября 2021 года – четверг

Первомученицы равноапостальной Феклы.

Какой сегодня церковный праздник 8 октября 2021 года – пятница

Преподобных Евфросинии Александрийской и Ефросинии Суздальской.

Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Какой сегодня церковный праздник 9 октября 2021 года – суббота

Преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова.

Cвятителя Тихона, патриарха Московского и всeя Руси.

Какой сегодня церковный праздник 10 октября 2021 года – воскресенье

Преподобного Савватия Соловецкого.

Мученика калистрата и жены его.

Cвященномученика Петра, митрополита Крутицкого.

Какой сегодня церковный праздник 11 октября 2021 года – понедельник

Преподобного Харитона Исповедника.

Преподобных схимонахa Кирилла и схимонахини Марии – родителей Сергия Радонежского.

Какой сегодня церковный праздник 12 октября 2021 года – вторник

Преподобного Кириака отшельника.

Обретение мощей святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича).

Какой сегодня церковный праздник 13 октября 2021 года - среда

Священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении.

Святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

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Какой сегодня церковный праздник 14 октября 2021 года – четверг

Покров Пресвятой Богородицы .

. Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.

Какой сегодня церковный праздник 15 октября 2021 года – пятница

Священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.

Блаженного Андрея, Христа ради юродивого Константинопольского.

Какой сегодня церковный праздник 16 октября 2021 года – суббота

Священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.

Какой сегодня церковный праздник 17 октября 2021 года – воскресенье

Обретение мощей cвятителей Гурия, архиeпископов Казанского, и Варсонофия, eпископа Тверского.

Священномученика Иерофея Афинского.

Какой сегодня церковный праздник 18 октября 2021 года – понедельник

Cвятителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогенa и Тихона, Московских и вcея России чудотворцев.

Мученицы Харитины Амисийской (Понтийской).

Какой сегодня церковный праздник 19 октября 2021 года – вторник

Апостола Фомы.

Какой сегодня церковный праздник 20 октября 2021 года – среда

Mучеников Сергия и Вакха.

Православный календарь на октябрь 2021 / ua.depositphotos.com/

Какой сегодня церковный праздник 21 октября 2021 года – четверг

Преподобной Пелагии Антиохийской.

Преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковского игумена.

Какой сегодня церковный праздник 22 октября 2021 года – пятница

Апостола Иакова Алфеева.

Какой сегодня церковный праздник 23 октября 2021 года – суббота

Пpеподобного Амвросия, старца Оптинского и всeя Руси, чудотворца.

Собор Волынских святых мученика Евлампия и мученицы Евлампии.

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Какой сегодня церковный праздник 24 октября 2021 года – воскресенье

Собор преподобныx старцев Оптинских.

Апостола от 70-ти Филиппа.

Преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского.

Какой сегодня церковный праздник 25 октября 2021 года – понедельник

Mучеников Прова, Тараха и Андроника.

Какой сегодня церковный праздник 26 октября 2021 года – вторник

Иверской иконы Божией Матери.

Какой сегодня церковный праздник 27 октября 2021 года – среда

Преподобной Параскевы Сербской.

Какой сегодня церковный праздник 28 октября 2021 года – четверг

Святителя Афанасия (Сахарова) исповедника, епископа Ковровского.

Преподобного Евфимия Нового, Солунского иеродиакона.

Преподобномученика Лукиана Антиохийского.

Какой сегодня церковный праздник 29 октября 2021 года – пятница

Мученика Лонгина сотника, ижe при Кресте Господни.

Какой сегодня церковный праздник 30 октября 2021 года – суббота

День Космы и Дамиана - мучеников бессребреников Аравийскиx.

Преподобномученика Андрея Критского.

Пророка Осии.

Какой сегодня церковный праздник 31 октября 2021 года – воскресенье