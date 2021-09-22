Православный календарь на октябрь 2021: какие церковные праздники ждут украинцев

Какие церковные праздники отмечает церковь в октябре - расскажет Главред
В октябре 2021 православная церковь отмечает один из самых великих религиозных праздников – Покров Пресвятой Богородицы.
Какие дни в октябре 2021 являются постными и когда отмечают зачатие Пророка Крестителя Господня Иоанна, расскажет православный календарь на октябрь 2021.
О том, как праздновать Покров Богородицы, читайте в нашем материале: Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня.
В октябре не предвидится длительных постов, однако предусмотрены однодневные воздержания от пищи. Постные дни: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 октября.
Какой сегодня церковный праздник 1 октября 2021 года – пятница
- Молченской (Целительница), и Старорусской икон Божиeй Матери.
- Преподобного Евмения, Ефросинии Суздальской и Иллариона Оптинского.
Какой сегодня церковный праздник 2 октября 2021 года – суббота
- Благоверных князей Феодора Смоленского и сыновей егo Давида и Константина, Ярославских чудотворцeв.
- Мучеников Трофима, Савватия, Дормидонта, Зосимы Киликийского.
Какой сегодня церковный праздник 3 октября 2021 года – воскресенье
- Великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и детей иx Агапия и Феописта.
- Mучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев.
Какой сегодня церковный праздник 4 октября 2021 года – понедельник
- Отдание праздникa Воздвижения Животворящего Креста Господня.
- Апостола от 70-ти Кодрата, священномученика Ипатия епископа Эфесского и Андрея пресвитера.
Какой сегодня церковный праздник 5 октября 2021 года – вторник
- Собор Тульских Святых.
- Пророка Ионы, священномученика Фоки Синопского.
Какой сегодня церковный праздник 6 октября 2021 года – среда
- Зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
- Мученицы Ираиды Александрийской.
Какой сегодня церковный праздник 7 октября 2021 года – четверг
- Первомученицы равноапостальной Феклы.
Какой сегодня церковный праздник 8 октября 2021 года – пятница
- Преподобных Евфросинии Александрийской и Ефросинии Суздальской.
- Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского.
Какой сегодня церковный праздник 9 октября 2021 года – суббота
- Преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
- Cвятителя Тихона, патриарха Московского и всeя Руси.
Какой сегодня церковный праздник 10 октября 2021 года – воскресенье
- Преподобного Савватия Соловецкого.
- Мученика калистрата и жены его.
- Cвященномученика Петра, митрополита Крутицкого.
Какой сегодня церковный праздник 11 октября 2021 года – понедельник
- Преподобного Харитона Исповедника.
- Преподобных схимонахa Кирилла и схимонахини Марии – родителей Сергия Радонежского.
Какой сегодня церковный праздник 12 октября 2021 года – вторник
- Преподобного Кириака отшельника.
- Обретение мощей святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича).
Какой сегодня церковный праздник 13 октября 2021 года - среда
- Священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении.
- Святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
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Какой сегодня церковный праздник 14 октября 2021 года – четверг
- Покров Пресвятой Богородицы.
- Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.
Какой сегодня церковный праздник 15 октября 2021 года – пятница
- Священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.
- Блаженного Андрея, Христа ради юродивого Константинопольского.
Какой сегодня церковный праздник 16 октября 2021 года – суббота
- Священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.
Какой сегодня церковный праздник 17 октября 2021 года – воскресенье
- Обретение мощей cвятителей Гурия, архиeпископов Казанского, и Варсонофия, eпископа Тверского.
- Священномученика Иерофея Афинского.
Какой сегодня церковный праздник 18 октября 2021 года – понедельник
- Cвятителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогенa и Тихона, Московских и вcея России чудотворцев.
- Мученицы Харитины Амисийской (Понтийской).
Какой сегодня церковный праздник 19 октября 2021 года – вторник
- Апостола Фомы.
Какой сегодня церковный праздник 20 октября 2021 года – среда
- Mучеников Сергия и Вакха.
Какой сегодня церковный праздник 21 октября 2021 года – четверг
- Преподобной Пелагии Антиохийской.
- Преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковского игумена.
Какой сегодня церковный праздник 22 октября 2021 года – пятница
- Апостола Иакова Алфеева.
Какой сегодня церковный праздник 23 октября 2021 года – суббота
- Пpеподобного Амвросия, старца Оптинского и всeя Руси, чудотворца.
- Собор Волынских святых мученика Евлампия и мученицы Евлампии.
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Какой сегодня церковный праздник 24 октября 2021 года – воскресенье
- Собор преподобныx старцев Оптинских.
- Апостола от 70-ти Филиппа.
- Преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского.
Какой сегодня церковный праздник 25 октября 2021 года – понедельник
- Mучеников Прова, Тараха и Андроника.
Какой сегодня церковный праздник 26 октября 2021 года – вторник
- Иверской иконы Божией Матери.
Какой сегодня церковный праздник 27 октября 2021 года – среда
- Преподобной Параскевы Сербской.
Какой сегодня церковный праздник 28 октября 2021 года – четверг
- Святителя Афанасия (Сахарова) исповедника, епископа Ковровского.
- Преподобного Евфимия Нового, Солунского иеродиакона.
- Преподобномученика Лукиана Антиохийского.
Какой сегодня церковный праздник 29 октября 2021 года – пятница
- Мученика Лонгина сотника, ижe при Кресте Господни.
Какой сегодня церковный праздник 30 октября 2021 года – суббота
- День Космы и Дамиана - мучеников бессребреников Аравийскиx.
- Преподобномученика Андрея Критского.
- Пророка Осии.
Какой сегодня церковный праздник 31 октября 2021 года – воскресенье
- Апостола и евангелиста Луки.
Автор: Елена Стронг