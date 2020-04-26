Какой сегодня праздник: Красная горка 2020

26 апреля - праздник Красная горка - что нельзя делать, поздравления / 1zoom.ru

26 апреля 2020 – сегодня праздник антипасхальный. Это Красная горка 2020. Ее еще называют Антипасха или Фомино воскресенье.

Православные поздравления с Красной горкой мы подобрали душевные и красивые – в материале Как поздравить с Красной горкой 2020 – открытки и тексты.

Это также Международный день памяти о чернобыльской катастрофе и День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф в России.

Еще Россия празднует День нотариата и День сметчика.

ООН проводит Международный день интеллектуальной собственности, во многих странах сегодня Всемирный день породненных городов.

По народному календарю, 26 апреля – Фомаида Медуница.

26 апреля – праздник церковный

Светлая седмица после Пасхи заканчивается Фоминым воскресеньем. Вся следующая неделя будет – Фомина неделя. Детальнее читайте в нашем в материале Красная горка 2020 – когда и как праздновать, заговор на богатство.

Поста нет.

Также православные 26 апреля почитают память мученицы Фомаиды Египетской. Ей молятся от блудной страсти.

26 апреля – приметы

Есть такие приметы 26 апреля на погоду:

звездная ночь – к урожайному году;

кукушка громко и протяжно раскричалась – к потеплению;

дуб в этот день распустился – к пригожему лету.

26 апреля – что нельзя делать, а что нужно

Некоторые путают Антипасху с другим праздником и говорят, что сегодня Радоница – "окликание" покойников. Но родительский день Радоница в 2020 году отмечается 28 апреля: она всегда празднуется во вторник после Красной горки.

Так или иначе, и на Красную горку, и на Радоницу впервые после Пасхи (с Чистого четверга и по сегодняшний день в честь Воскресения Господрнего в церквях не поют литий по усопшим) поминают усопших. То есть, по сути, "окликают" покойников.

И Красная горка в 2020 году, и Радоница 2020 имеют одну особенность – посещать кладбища (а это главная традиция обоих праздников) нельзя. Это запрет светский, но строгий. Детальнее читайте в нашем материале Поминальные дни: будут ли штрафовать за посещения кладбищ.

В этот день молятся за покойных дома. Еще сегодня принято молиться о том, чтобы обрести свою любовь, найти суженого.

По примете, если разбить глубокую тарелку – скоро в семье будет пополнение (ребеночек появится), и сама семья счастливой будет.

А чтобы в доме всегда водились деньги – надо накормить семь животных (можно бродячих).

По народным поверьям, 26 апреля нельзя:

грустить;

сквернословить и ссориться;

заниматься тяжелой работой;

праздновать в одиночестве – иначе еще год без пары проходишь;

мыть голову – к неприятностям на работе.

26 апреля – именины

День ангела справляют Марфа, Георгий и Дмитрий.

26 апреля – кто родился

26 апреля родились такие знаменитости: