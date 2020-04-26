Какой сегодня праздник: Красная горка 2020

Красная горка или Антипасха в 2020 году отмечается 26 апреля. Это еще и День Фомаиды – приметы и традиции у него интересные.
26 апреля 2020 – сегодня праздник антипасхальный. Это Красная горка 2020. Ее еще называют Антипасха или Фомино воскресенье.
Православные поздравления с Красной горкой мы подобрали душевные и красивые – в материале Как поздравить с Красной горкой 2020 – открытки и тексты.
Это также Международный день памяти о чернобыльской катастрофе и День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф в России.
Еще Россия празднует День нотариата и День сметчика.
ООН проводит Международный день интеллектуальной собственности, во многих странах сегодня Всемирный день породненных городов.
По народному календарю, 26 апреля – Фомаида Медуница.
26 апреля – праздник церковный
Светлая седмица после Пасхи заканчивается Фоминым воскресеньем. Вся следующая неделя будет – Фомина неделя. Детальнее читайте в нашем в материале Красная горка 2020 – когда и как праздновать, заговор на богатство.
Поста нет.
Также православные 26 апреля почитают память мученицы Фомаиды Египетской. Ей молятся от блудной страсти.
26 апреля – приметы
Есть такие приметы 26 апреля на погоду:
- звездная ночь – к урожайному году;
- кукушка громко и протяжно раскричалась – к потеплению;
- дуб в этот день распустился – к пригожему лету.
26 апреля – что нельзя делать, а что нужно
Некоторые путают Антипасху с другим праздником и говорят, что сегодня Радоница – "окликание" покойников. Но родительский день Радоница в 2020 году отмечается 28 апреля: она всегда празднуется во вторник после Красной горки.
Так или иначе, и на Красную горку, и на Радоницу впервые после Пасхи (с Чистого четверга и по сегодняшний день в честь Воскресения Господрнего в церквях не поют литий по усопшим) поминают усопших. То есть, по сути, "окликают" покойников.
И Красная горка в 2020 году, и Радоница 2020 имеют одну особенность – посещать кладбища (а это главная традиция обоих праздников) нельзя. Это запрет светский, но строгий. Детальнее читайте в нашем материале Поминальные дни: будут ли штрафовать за посещения кладбищ.
В этот день молятся за покойных дома. Еще сегодня принято молиться о том, чтобы обрести свою любовь, найти суженого.
По примете, если разбить глубокую тарелку – скоро в семье будет пополнение (ребеночек появится), и сама семья счастливой будет.
А чтобы в доме всегда водились деньги – надо накормить семь животных (можно бродячих).
По народным поверьям, 26 апреля нельзя:
- грустить;
- сквернословить и ссориться;
- заниматься тяжелой работой;
- праздновать в одиночестве – иначе еще год без пары проходишь;
- мыть голову – к неприятностям на работе.
26 апреля – именины
День ангела справляют Марфа, Георгий и Дмитрий.
26 апреля – кто родился
26 апреля родились такие знаменитости:
- 1575 — королева Франции Мария Медичи.
- 1803 — украинский педагог, писатель, историк, этнограф Иван Кулжинский (учитель Николая Гоголя, Евгения Гребенки, Нестора Кукольника).
- 1970 — американская фотомодель и дизайнер Мелания Трамп (супруга 45-го президента США Дональда Трампа).
- 1977 — американский актер Джейсон Эрлз.
- 1980 — американский актер и продюсер Ченнинг Татум.