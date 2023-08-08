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В Украине может появиться новый "американский" праздник: будет еще один выходной

Сергей Кущ
8 августа 2023, 11:34 обновлено 8 августа, 11:35
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Если законопроект будет принят, список государственных праздников изменится.
В Украине может появиться новый праздник
В Украине может появиться новый праздник / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В Украине может появиться новый национальный праздник - День благодарения, который предлагается отмечать на 22 октября. Инициатива заключается в приравнивании этого дня к государственным праздникам и введении дополнительного выходного.

В законопроекте №9574 говорят, что введение Дня благодарения поднимет культуру благодарности на общенациональный уровень, предоставив каждому возможность официально выразить признательность тем, кто заслуживает этого.

Кстати, Православная Церковь Украины с первого сентября перейдет на новый календарь, предусматривающий некоторые изменения в датах праздников, но Пасху эти изменения никак не повлияют: когда будет Пасха в 2024 и 2025 году: даты для православных и католиков.

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День благодарения Украина может отмечать уже 22 октября. Выбор даты объясняется осенней порой, которая богата урожаем овощей и фруктов, что способствует проведению традиции празднования за праздничным (семейным) столом.

Кроме того, во всем мире 22 октября отмечается "День перемен к лучшему" - "National Make A Difference Day", который посвящен объединению усилий людей для улучшения мира, помощи окружению и совершения добрых дел.

Какие праздники будут в 2024 году в Украине?

Если законопроект будет принят, список государственных праздников изменится следующим образом:

  • 1 января - Новый год
  • 8 марта - Международный женский день
  • 1 мая - День труда
  • 8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов
  • 28 июня - День Конституции Украины
  • 15 июля - День Украинской Государственности
  • 24 августа - День независимости Украины
  • 1 октября - День защитников и защитниц Украины
  • 22 октября - День благодарения
  • 25 декабря - Рождество Христово

Что это за праздник День благодарения?

День благодарения (Thanksgiving Day) - это особый национальный праздник, который отмечается в разных странах мира, но наиболее известным и распространенным местом его празднования является США и Канада.

В разных странах праздник может иметь различные даты и традиции, но общая идея остается примерно одинаковой - это время выражения благодарности за хорошие урожаи, благополучие и межличностные отношения.

Кто празднует День благодарения?

День благодарения празднуется в разных странах. В Соединенных Штатах День благодарения отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября.

Основной смысл празднования Дня благодарения состоит в выражении благодарности за все блага, которыми люди обладают, и в разделяемых радости и праздничных угощениях с близкими.

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