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Православный календарь на август 2023: какие праздники будем отмечать

Сергей Кущ
24 июля 2023, 08:37 обновлено 24 июля, 08:37
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Мы расскажем, какие важные церковные праздники верующие будут отмечать в августе.
Православные праздники август
Православные праздники август / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Православный календарь август 2023 расскажет, какие духовные события и церковные праздники готовятся последний месяц лета. Подготовьтесь к важным датам и праздникам, которые ожидаются в этом месяце.

Будьте в курсе духовных событий, которые ждут вас в августе 2023 года!

Православный календарь на август 2023

Какой праздник 1 августа – Преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого.

видео дня

Какой праздник 2 августа - Святого пророка Илии.

Какой праздник 3 августа – Преподобного Симеона и Иоанна, святого пророка Иезекиила.

Какой праздник 4 августа – Равноапостольной Марии Магдалины.

Какой праздник 5 августа – Мучеников Трофима, Теофила и тех, что с ними.

Какой праздник 6 августа - Святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба.

Какой праздник 7 августа - Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Память святых Олимпиады и Евпраксии.

Какой праздник 8 августа - Мученика Ермолая и тех, кто с ним.

Какой праздник 9 августа – Великомученика и целителя Пантелеймона.

Какой праздник 10 августа - Апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

Какой праздник 11 августа - Святого мученика Калиника.

Какой праздник 12 августа — Святых апостолов Силы, Силуана и тех, что с ними.

Какой праздник 13 августа - Предсвятие похода с честным и животворящим Крестом Господним. Преподобного Евдокима праведного.

Какой праздник 14 августа - Перенесение Честного Креста. Мучеников Макавеев и тех, кто с ними (Маковея). Начало Успенского поста. Медовый спас.

Какой праздник 15 августа - Перенос мощей первомученика Стефана.

Какой праздник 16 августа - Святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста.

Какой праздник 17 августа - Семерых мучеников Эфесских, преподобной мученицы Евдокии.

Какой праздник 18 августа - Предсвятие Преображения Господня. Святого мученика Евсигния.

Какой праздник 19 августа - Преображение Господне. Яблочный спас.

Какой праздник 20 августа - Святого преподобного мученика Дометия.

Какой праздник 21 августа - Святого Эмилиана. Мучеников Елевтерия и Леонида.

Какой праздник 22 августа - Святого апостола Матфея.

Какой праздник 23 августа - Святого мученика и архидиакона Лаврентия.

Какой праздник 24 августа - Святого мученика Евпла.

Какой праздник 25 августа - Святых мучеников Фотия и Аникиты.

Какой праздник 26 августа - Предание праздника Преображения. Преподобного Максима Исповедника.

Какой праздник 27 августа - Предсвятие Успения Пресвятой Богородицы. Святого пророка Михея. Перенесение мощей преподобного Теодосия, игумена Печерского.

Какой праздник 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы и Приснодивы Марии.

Какой праздник 29 августа - Перенесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа. Святого мученика Диомида.

Какой праздник 30 августа - Святого мученика Мирона.

Какой праздник 31 августа - Святых мучеников Флора и Лавра.

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