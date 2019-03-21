Не пропустить: когда отмечают День отца и День матери в году 2019

Когда отмечают День отца и День матери в году 2019 / Счастливые родители

День отца и День матери приобретают все большую популярность в Украине.

В этот день принято дарить своим родителям трогательные подарки – открытки, цветы и не только – и делать приятные сюрпризы (к примеру, приносить им завтрак в постель).

День матери 2019: когда, какого числа, дата

День матери в Украине – он же и Международный день матери 2019 – отмечают во второе воскресенье мая. День матери 2019 выпал на 12 мая.

Ряд стран, в основном на Ближнем Востоке, отмечает праздник в день весеннего равноденствия – 21 марта. День матери в России официально празднуют в последнее воскресенье ноября: так что день матери в России 2019 выпал на 24 ноября.

В День матери 2019 в мире дети традиционно дарят открытки и поделки, сделанные своими руками, посвящают мамам стихи, поют песни или готовят завтраки. Ранее Главред собрал для вас лучшие поздравления с Днем матери в прозе и стихах.

День отца 2019: когда, какого числа, дата

День отца в Украине (или Международный день отца 2019) отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. День отца 2019 выпал на 16 июня.

День отца в России 2019 также будет праздноваться 16 июня, хотя там и были законодательные предложения чествовать пап в последнюю субботу октября.

Впрочем, во многих других государствах у этого праздника иная дата. Например, итальянцы отметили День отца 19 марта, а День отца в Литве в 2019 году отметят 2 июня.

Ранее мы собрали для вас Поздравления с Днем отца в смс.