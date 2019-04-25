Поздравления с Чистым четвергом 2019 – открытки и тексты

Чистый четверг 2019 припал на 25 апреля.

В этот день делают четверговую соль – как оберег от порчи, от пьянства, от врагов, а также ее при заговорах на богатство. Подробнее читайте в нашем материале Четверговая соль: что это, как ее готовить и зачем она вообще нужна.

И, пожалуй, все знают, что в Чистый четверг принято купаются до восхода солнца, наводить порядок дома, печь паски и красить яйца – какие молитвы и заговоры при этом принято читать, узнайте в нашем материале Чистый четверг 2019: что нужно делать, чтоб быть красивой, богатой и чтоб забеременеть.

Читайте такжеЧистый четверг Страстной недели 2019: как намолить себе денег и богатстваТакже Главред собрал самые чистые и искренние поздравления с праздником Чистый четверг 2019.

Чистый четверг: поздравления в прозе, в стихах и смс

2 смс - 128 символов:

В чистый четверг желаю всем быть чистыми и телом, и душой, жить в мире и не творить зла, быть добрее, терпимее, мудрее и нежнее.

***

Мир вашей душе!

С Чистым Четвергом!

Вот оно уже,

Счастье идет в дом!

Вместе с чистотою

И огнем свечи,

Вместе с красотою:

Красивы куличи!

Примите пожелание

Быть счастливей всех,

Жить в радости и счастье,

Вас ждет пускай успех!

***

Поздравляю с Чистым четвергом!

От грехов душа пускай освободится.

От соблазнов пусть очистится наш дом,

Пусть дурное даже никогда не снится.

Вам желаю я здоровья, радости, тепла!

Небеса пускай степенно охраняют.

Пусть вокруг не будет горести и зла,

Пусть любовь Господня путь ваш освещает.

***

Читайте такжеПрикольні та християнські привітання з Великоднем – листівки та текстиВот и наступил Чистый четверг — особенный день, когда наше тело и душа готовятся к большому и радостному православному празднику — к Пасхе Христовой! Пусть в этот день ваша душа навсегда очистится от тревоги, грусти, зависти и наполнится добром и любовью к людям! Пусть таким же чистым и красивым, как ваши помыслы, станет и ваш дом!

***

3 смс - 160 символов:

Поздравлю с Чистым четвергом!

Так чисто будет пусть кругом.

Традиций вы не нарушайте —

Дома и души очищайте,

Дарите всем тепло и ласку.

Грядет уже Святая Пасха.

***

С Чистым Четвергом хочу поздравить

Всех, кто близок мне, кто рядом.

В сердце лишь любовь хочу оставить,

Это моя лучшая награда.

***

Тебя с Чистым четвергом

Сегодня поздравляю,

Чистым сердцем и душой

Его встречать желаю.

Желаю, чтобы чистыми

Стали твои мысли,

Их от грехов и зла

Чистый Четверг очистит.

Паутину зависти

Пусть из углов сметет,

Добротой и лаской

Окна все протрет.

Пусть радуга весенняя

Свои подарит краски,

С душою светлой, чистой

Встречать ты будешь Пасху.

***

Пусть в Чистый четверг сила воды подарит желание совершенствовать свою жизнь, достигать нужных результатов, сохранять крепкую память и чистый разум... Пусть вода смоет пессимизм и апатию, освободит душу от оков обид и непонимания. Желаю чистых помыслов и достойных поступков!

***

2 смс - 126 символов:

С очищеньем, с чистым четвергом,

С помыслами чистыми и с миром.

Пусть плохое все уходит прочь,

Чтоб его волной до капли смыло.