Поздравления с Чистым четвергом 2019 – открытки и тексты

Главред собрал самые чистые и искренние поздравления с праздником Чистый четверг 2019.
Чистый четверг 2019 припал на 25 апреля.
В этот день делают четверговую соль – как оберег от порчи, от пьянства, от врагов, а также ее при заговорах на богатство. Подробнее читайте в нашем материале Четверговая соль: что это, как ее готовить и зачем она вообще нужна.
И, пожалуй, все знают, что в Чистый четверг принято купаются до восхода солнца, наводить порядок дома, печь паски и красить яйца – какие молитвы и заговоры при этом принято читать, узнайте в нашем материале Чистый четверг 2019: что нужно делать, чтоб быть красивой, богатой и чтоб забеременеть.
Читайте такжеЧистый четверг Страстной недели 2019: как намолить себе денег и богатстваТакже Главред собрал самые чистые и искренние поздравления с праздником Чистый четверг 2019.
Чистый четверг: поздравления в прозе, в стихах и смс
2 смс - 128 символов:
В чистый четверг желаю всем быть чистыми и телом, и душой, жить в мире и не творить зла, быть добрее, терпимее, мудрее и нежнее.
***
Мир вашей душе!
С Чистым Четвергом!
Вот оно уже,
Счастье идет в дом!
Вместе с чистотою
И огнем свечи,
Вместе с красотою:
Красивы куличи!
Примите пожелание
Быть счастливей всех,
Жить в радости и счастье,
Вас ждет пускай успех!
***
Поздравляю с Чистым четвергом!
От грехов душа пускай освободится.
От соблазнов пусть очистится наш дом,
Пусть дурное даже никогда не снится.
Вам желаю я здоровья, радости, тепла!
Небеса пускай степенно охраняют.
Пусть вокруг не будет горести и зла,
Пусть любовь Господня путь ваш освещает.
***
Читайте такжеПрикольні та християнські привітання з Великоднем – листівки та текстиВот и наступил Чистый четверг — особенный день, когда наше тело и душа готовятся к большому и радостному православному празднику — к Пасхе Христовой! Пусть в этот день ваша душа навсегда очистится от тревоги, грусти, зависти и наполнится добром и любовью к людям! Пусть таким же чистым и красивым, как ваши помыслы, станет и ваш дом!
***
3 смс - 160 символов:
Поздравлю с Чистым четвергом!
Так чисто будет пусть кругом.
Традиций вы не нарушайте —
Дома и души очищайте,
Дарите всем тепло и ласку.
Грядет уже Святая Пасха.
***
С Чистым Четвергом хочу поздравить
Всех, кто близок мне, кто рядом.
В сердце лишь любовь хочу оставить,
Это моя лучшая награда.
***
Тебя с Чистым четвергом
Сегодня поздравляю,
Чистым сердцем и душой
Его встречать желаю.
Желаю, чтобы чистыми
Стали твои мысли,
Их от грехов и зла
Чистый Четверг очистит.
Паутину зависти
Пусть из углов сметет,
Добротой и лаской
Окна все протрет.
Пусть радуга весенняя
Свои подарит краски,
С душою светлой, чистой
Встречать ты будешь Пасху.
***
Пусть в Чистый четверг сила воды подарит желание совершенствовать свою жизнь, достигать нужных результатов, сохранять крепкую память и чистый разум... Пусть вода смоет пессимизм и апатию, освободит душу от оков обид и непонимания. Желаю чистых помыслов и достойных поступков!
***
2 смс - 126 символов:
С очищеньем, с чистым четвергом,
С помыслами чистыми и с миром.
Пусть плохое все уходит прочь,
Чтоб его волной до капли смыло.