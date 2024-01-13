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Церковный праздник 14 января: чего нельзя делать в день памяти святой Нины

Лидия Неплях
13 января 2024, 11:41
В этот особенный день рекомендуется воздерживаться от обид и убийства животных.
Какой праздник 14 января
Какой праздник 14 января / Коллаж Главред, фото pravlife.org, freepik4

14 января - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти святой равноапостольной Нины.

Какой праздник 14 января

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Церковный праздник 14 января

14 января по новому церковному календарю в Украине отмечают деньсвятой равноапостольной Нины.

Святая равноапостольная Нина родилась около 280 года в Каппадокии, в знатной семье. Воспитывалась в Иерусалиме с 12 лет, проявляя послушание и усердие в чтении Священного Писания. Однажды, узнав о нетленном Хитоне Господнем, она молилась Пресвятой Богородице и получила во сне указание отправиться в Иверию (Грузию) для апостольского служения.

Благословенная Патриархом Иерусалимским, Нина избежала мученической смерти от армянского царя Тиридата и прибыла в Грузию в 319 году. В Мцхете, столице Грузии, она нашла приют, помогла бесплодной жене садовника и распространила свою славу. В день Преображения Господня, благодаря молитвам Нины, буря сбросила языческие идолы с горы.

Нина исцелила царицу Нану и её крещение привело к обращению царя Мириана. Однако, язычники почти подвергли Нину мучениям, пока мрак и слепота не охватили город. После молитвы к Богу свет вернулся, и царь с свитой приняли крещение. На месте, где Нина обнаружила Хитон Господень, воздвигли первый христианский храм в Грузии. В 324 году император Константин послал в Грузию духовное сопровождение, утвердив христианство.

Узнав о своей близкой кончине, Нина попросила царя Мириана прислать ей епископа Иоанна. При их прибытии, они стали свидетелями многих исцелений у смертного одра святой Нины.

Что нельзя делать 14 января

Святая Нина признается защитницей домашних животных и скота. В этот особенный день рекомендуется воздерживаться от обид и убийства животных, а также от охоты и рыбалки. Также важно избегать выноса мусора и стрижки волос. Кроме того, ссориться с близкими в этот день может привести к серьезным неприятностям.

В народной традиции считается, что коровье молоко в день Нины обладает целебными свойствами. Рекомендуется начать утро с выпивания стакана фермерского молока. Важно также помолиться святой Нине 14 января, как дома, так и в церкви, а также уделить внимание уборке дома.

Именины 14 января

14 января День Ангела отмечают: Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Еремей, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина.

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