Церковный праздник 16 февраля: как не навлечь на себя беду

Мы расскажем, какой праздник 16 февраля и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 16 февраля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

16 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 16 февраля отмечают несколько праздников:

Всемирный день логистики видео дня

День инноваций

День единения в Украине

День военного журналиста в Украине

Церковный праздник завтра

16 февраля почитают память святых мучеников Памфила, Порфирия и других. Святые 12 мучеников — Памфил пресвитер, Валент (Уалент) диакон, Павел, Порфирий, Селевкий, Феодул, Иулиан, Самуил, Илия, Даниил, Иеремия, Исаия пострадали во время гонения на христиан, воздвигнутого императором Диоклитианом в 308 — 309 годах в Кесарии Палестинской. Святой мученик Памфил, много потрудился над сличением и исправлением текстов Нового Завета, поврежденных переписчиками.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

брать взаймы деньги.

Не стоит носить черные вещи, потому что можно навлечь на себя беду.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 16 февраля празднуют Адриан, Азария, Анна, Василий, Владимир, Власий/Вукол, Диодор, Еввул, Иван, Клавдиан, Клавдий, Михаил, Николай, Павел, Папий, Роман, Симеон, Симон, Тимофей.

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