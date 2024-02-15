Церковный праздник 16 февраля: как не навлечь на себя беду

16 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 16 февраля отмечают несколько праздников:
Всемирный день логистикивидео дня
День инноваций
День единения в Украине
День военного журналиста в Украине
Церковный праздник завтра
16 февраля почитают память святых мучеников Памфила, Порфирия и других. Святые 12 мучеников — Памфил пресвитер, Валент (Уалент) диакон, Павел, Порфирий, Селевкий, Феодул, Иулиан, Самуил, Илия, Даниил, Иеремия, Исаия пострадали во время гонения на христиан, воздвигнутого императором Диоклитианом в 308 — 309 годах в Кесарии Палестинской. Святой мученик Памфил, много потрудился над сличением и исправлением текстов Нового Завета, поврежденных переписчиками.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
брать взаймы деньги.
Не стоит носить черные вещи, потому что можно навлечь на себя беду.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 16 февраля празднуют Адриан, Азария, Анна, Василий, Владимир, Власий/Вукол, Диодор, Еввул, Иван, Клавдиан, Клавдий, Михаил, Николай, Павел, Папий, Роман, Симеон, Симон, Тимофей.
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