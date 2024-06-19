Чем зачистить деревянный дом от старой краски: простой, но эффективный способ

Если вы не знаете, каким инструментом можно снять старую краску с дерева, попробуйте простой совет – для работы понадобятся строительный фен и шпатель.

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Чем зачистить деревянный дом от старой краски, чтобы красиво обновить фасад / Скриншот YouTube

Дачники часто сталкиваются с проблемой, когда нужно перекрасить фасад дома или старый забор, но для начала надо снять старую краску. Сделать это порой не так просто и приходится пробовать множество способов для достижения нужного результата. Мы расскажем вам, как снять краску с дерева в домашних условиях.

Автор YouTube-канала Maksim Kalita показал, как удалить старую краску с деревянных поверхностей, чтобы потом можно было спокойно отреставрировать фасад и его перекрасить.

Как удалить старую краску с фасада дома

Купите строительный фен и шпатель

Строительный фен и шпатель можно приобрести в специальных гипермаркетах или заказать в Интернете. Они понадобятся вам для того, чтобы убрать краску с дерева и сэкономить время. Другие способы если работают, то занимают больше времени.

Надеваем перчатки и приступаем к очистке дерева

Фен нужно направить на дерево с краской и подождать несколько секунд, пока она не начнет вздуваться. Когда краска вздуется, ее нужно снимать шпателем. Сверху дуем, а снизу подчищаем. И так каждую окрашенную доску. Ни в коем случае не дуем феном на руку.

Краска должна хорошо сниматься. Некоторые участки могут плохо очищаться, и там придется прикладывать дополнительные усилия.

На один квадратный метр уходит 30-40 минут времени, как утверждает блогер.

В каких случаях не помогает этот способ

Шелушащаяся краска, например, на старых заборах, которые годами стояли на солнечном свете, этим методом не снимается. Такой фасад лучше заменить.

Сколько времени сохнет краска на дереве? В среднем краска на дереве сохнет в течение 4-8 часов. Полное ее затвердевание занимает больше времени, бывает даже несколько дней. Все зависит от влажности и температуры окружающей среды.

Смотрите видео, как убрать старую краску с фасада дома:

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