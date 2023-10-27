День ангела в ноябре 2023: как назвать ребенка, родившегося в этом месяце

С помощью нового церковного календаря, вы можете выбрать имя для крещения и узнать, кто отмечает День ангела в ноябре.

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Именины в ноябре по новому календарю / коллаж Главред, фото Instagram (cute_baby_treasures_), flickr (Rig0, Jonathan Kriz)

День ангела имеет глубокий смысл для многих людей, и связано с разнообразными традициями и верованиями. Согласно новому церковному календарю, вы сможете выбрать имя для крещения или узнать, кто празднует День ангела в ноябре.

День ангела по новому церковному календарю в ноябре

1 ноября - Адриан, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Александр, Петр, Савва, Теодор, Федор, Хома, Яков, Ян, Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана;

2 ноября - Константин;

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3 ноября - Богдан, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Анна, Евдокия, Светлана;

4 ноября - Александр, Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Николай, Симон, Степан, Ян;

5 ноября - Гаврила, Григорий, Тимофей;

6 ноября - Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гаврила, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Мотря, Нина, Серафима;

7 ноября - Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета;

8 ноября - Гаврила, Михаил, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа;

9 ноября - Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Теодор, Тимофей, Федор, Ян, Евстолия, Мотря;

10 ноября - Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Эраст, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Родион, Серафим, Ян, Анна, Ольга;

11 ноября - Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания;

12 ноября - Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Александр, Афанасий, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян;

13 ноября - Герман, Иван, Ян;

14 ноября - Аристарх, Василий, Виктор, Гаврила, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Теодор, Федор, Филипп, Анна;

15 ноября - Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Хома;

16 ноября - Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян;

17 ноября - Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян, Виктория;

18 ноября - Николай, Роман;

19 ноября - Авдей, Адриан, Валентин, Вениамин, Геннадий, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнат, Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Ян;

20 ноября - Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Демьян, Денис, Эмиль, Емельян, Иван, Иларион, Иосиф, Макар, Николай, Александр, Алексей, Остап, Ян, Анна, Татьяна;

21 ноября - Архип, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Савва, Теодор, Федор, Яков, Ян, Прасковья;

22 ноября - Борис, Григорий, Елизар, Иван, Митрофан, Александр, Алексей, Серафим, Теодор, Федор, Ян;

23 ноября - Григорий, Евгений, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, Александр, Алексей, Симон, Ян, Августина, Екатерина;

24 ноября - Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Клим, Кузьма, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ян, Ярослав, Магдалина;

25 ноября - Василий, Георгий, Даниил, Егор, Иван, Илья, Иннокентий, Николай, Михаил, Назар, Афанасий, Петр, Тихин, Юлиан, Яков, Ян;

26 ноября - Андрей, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Всеволод, Гаврила, Демьян, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Яков, Ян, Фекла;

27 ноября - Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Рафаэль, Серафим, Сергей, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Хома, Харитон, Ян, Анисия, Анна, Прасковья;

28 ноября - Даниил, Денис, Иван, Николай, Ян;

29 ноября - Андрей, Иван, Ян;

30 ноября - Антон, Дмитрий.

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