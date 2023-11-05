Эта вирусная иллюзия поражает точностью: узнайте больше о своем характере - Фото

Эта потрясающая оптическая иллюзия просит вас быстро взглянуть на картинку и решить, что вы видите - утку или кролика?

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Эта оптическая иллюзия полностью раскроет ваш характер / коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, TikTok mia_yilin

Оптическая иллюзия, которой можно поделиться в TikTok, позволяет узнать о типе вашей личности.

Фото, которым поделилась пользовательница TikTok mia_yilin, просто просит вас быстро взглянуть на картинку и решить, что вы видите - утку или кролика?

После того, как вы закончите рассматривать картинку, видео далее раскрывает, какой у вас характер.

видео дня

Фото: TikTok mia_yilin

Пользовательница TikTok сказала в видео: "если вы первой увидели утку, то вы человек, который внешне кажется очень оптимистичным, но на самом деле вы больше пессимист.

"Ваши эмоции довольно нестабильны, и вы можете быть счастливы в одну секунду, а в следующую - подавлены. Обычно вы очень Прощающий и понимающий человек, но если кто-то нарушит ваши жесткие границы, вы будете очень расстроены".

А тем, кто увидел кролика, пользовательница сказала: "если вы впервые увидели кролика, то вы хронический прокрастинатор (отлагатель). Если вы не чувствуете страсти к чему-то, вам очень трудно это сделать.

"Но даже если вы относитесь к чему-то очень серьезно, вы как бы физически не можете заставить себя действовать до последней минуты.

"Кроме того, вы очень хорошо умеете маскировать свои эмоции, и даже когда у вас полный психический срыв внутри, снаружи вы можете казаться совершенно нормальным.

Напомним, ранее Главред рассказывал о самой сложной оптической иллюзии. Да, мало кому удается найти носок на картинке. У вас всего 7 секунд, чтобы выполнить эту задачу, так что поторопитесь!

Также Главред рассказывал о безумной оптической иллюзии. Всего гений за 13 секунд найдет собаку среди котов. Все кошки на изображении выглядят как инопланетяне. И среди забавных котов где-то ловко прячется собака. Попробуйте найти ее за 13 секунд.

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