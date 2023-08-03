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"Это будет очень неожиданный и быстрый прорыв": все идет к завершению войны - прогноз

Мария Тупик
3 августа 2023, 16:43 обновлено 3 августа, 16:49
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По словам таролога Ирины Клевер, уже в августе 2023 ВСУ будут возвращать оккупированные территории.
Война в Украине, ВСУ, прогноз для Украины
Прогноз для Украины / Коллаж Главред, фото pixabay, Генштаб ВСУ

Таролог Ирина Клевер рассказала о предстоящей победе Украины и когда ждать прорыва в контрнаступлении ВСУ.

"Те удары, которые есть сейчас в Крыму, это только начало. В планах есть и дальше обстрел, но бомбами закидывать никто не будет. Раньше были планы завершения войны, но уже их нет. Все планы рассыпаются, а знаете почему? Потому что Украина идет так, как ей нужно. Мы идем туда, куда нам нужно. Тайного плана (о завершении войны - ред.) уже нет. "Башни перевернутые" - это означает, что все было, но уже не существует. То есть, мы сейчас делаем свое будущее своими руками. Мы не идем по плану", - заявила таролог.

Кто такая Ирина Клевер

Ирина Клевер – таролог и рунолог. Часто делает расклады на картах таро на будущее Украины и мира, говорится на сайте таролога.

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Когда будет победа в войне

"Я смотрела, что будет 3 события, 2 из них уже случилось. Когда мы увидим ссору глав мировых государств - это будет последнее событие. Когда мы увидим, что они (высокие главы государств - ред.) поругались, это будет сигналом победы. Мы увидим Солнце. Уже сейчас началось начало большого конца. Когда у них начнется "грызня", будет наш выход и наша очередь праздновать", - заявила таролог Ирина Клевер.

По ее словам, уже в августе 2023 ВСУ будут возвращать территории.

"В августе будут возвращать территории. Там, где невозможно было пройти или проехать, теперь можно пройти. Там были заминированные поля, из-за которого невозможно было наступать. Будет разминирование. Происходить все будет быстро и неожиданно. Это будет очень неожиданный быстрый прорыв. Будет освобождение оккупированной территории. Люди там привыкли, что они в оккупации. Освобождение будет. Для ориентира", - сказала она.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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