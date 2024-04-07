Головоломка для настоящих мастеров: нужно найти штангу за 11 секунд

Эта оптическая иллюзия серьезно сбивает с толку, поскольку вам предстоит найти предмет, который очень хорошо замаскирован.

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Эту головоломку решат лишь зоркие мастера / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Оптические иллюзии и головоломки — отличный способ тренировать свой ум, поскольку давать нагрузку на мозг так же важно, как тренировать тело. Главред предлагает вашему вниманию новую оптическую иллюзию, для решения которой предстоит найти потерянную штангу.

Время для решения задачи ограничено - у вас есть всего за 11 секунд.

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Вы можете позвать друзей или членов семьи, включить таймер и посоревноваться, кто сможет найти штангу быстрее.

Изображение очень красочное. Ваше внимание будет отвлекать яркий автобус, люди на автобусной остановке и красивые растения.

Видите ли вы штангу на картинке? / mirror.co.uk

Подсказка. Вам стоит обратить внимание на верхнюю часть изображения, а не смотреть на нижнюю половину, где находятся все люди.

Правильный ответ мы опубликовали ниже:

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал вашему внимаю действительно сложную головоломку. Она заставит призадуматься даже настоящих мастеров разгадывания - нужно найти загадочную панду на старинном фото.

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