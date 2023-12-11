УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как делают кока-колу в Украине: в чем секрет одного из самых популярный напиток в мире

Сергей Кущ
11 декабря 2023, 20:00
Главный секрет Coca-Cola очень тщательно держат в секрете.
Как делают кока-колу
Как делают кока-колу / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Загадочная формула Coca-Cola долгие десятилетия поддерживала интригу вокруг происхождения этого уникального напитка.

Ранее мы рассказывали, из чего делают гигиеническую помаду: удивительные сведения о косметике.

Что входит в состав колы?

Секрет Coca-Cola начинается со сбалансированного сочетания воды, сахара, углекислого газа, карамели и натуральных ароматизаторов. Именно эта уникальная комбинация создает восхитительный вкус, который привлекает поклонников по всему миру.

И, конечно, не забывайте о тайной формуле, охраняемой как золотой запас. Состав и пропорции точно известны лишь узкому кругу сотрудников компании, что придает напитку ауру загадочности.

Как делают кока-колу?

Производство Coca-Cola начинается со смешивания основных ингредиентов в точных пропорциях. Этот этап крайне важен для создания стабильного и неповторимого вкуса.

Вкусовая гармония также зависит от ароматического компонента, который формируется с использованием специально подобранных ингредиентов.

Смотрите видео о том, как делают кока-колу в Украине:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Coca-Cola интересные новости
Реклама

Главное за день

Как Дональд Туск изменит отношения Польши и Украины

Как Дональд Туск изменит отношения Польши и Украины

20:35 Мнения
Дональда Туска избрали польским премьером

Дональда Туска избрали польским премьером

20:26 Мир
РФ ведет массированное наступление на востоке: бросила все "мясо" на несколько городов

РФ ведет массированное наступление на востоке: бросила все "мясо" на несколько городов

20:16 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:35

Как Дональд Туск изменит отношения Польши и Украины

20:26

Дональда Туска избрали польским премьером

20:16

РФ ведет массированное наступление на востоке: бросила все "мясо" на несколько городов

20:00

Лунный календарь 12 декабря 2023: почему стоит избегать подписания важные документы

20:00

Казанова, Казанова: Шон Пенн променял украину на австралийку - СМИ

Украина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал МаломужУкраина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал Маломуж
20:00

Как делают кока-колу в Украине: в чем секрет одного из самых популярный напиток в миреВидео

19:29

Коляденко против Дикусара: Ирина Билык призналась, с кем у нее был лучший интим

19:28

У нас провал в мобилизации: депутат назвала главные проблемы украинской армии

19:16

Гороскоп на завтра 12 декабря 2023: Тельцу - поддержка от партнера, Близнецам - грубое поведение

Реклама
19:10

Европа наступает на старые граблимнение

19:09

Ворвется 10-градусное тепло: синоптики предупреждают об опасности в некоторых регионах

19:01

Шовковского назначили главным тренером "Динамо"

18:50

Лучший бюджетный салат на Новый год 2024: вкус детства - рецептВидео

18:48

В каком цвете встречать 2024 год Дракона, чтобы привлечь успех, деньги и любовь

18:25

287 выпусков и почти 700 тысяч километров - Мир наизнанку отмечает 13 лет

18:18

Компромисса не будет: Зеленский ответил, как Украина хочет закончить войну

18:14

Как проверить серебро ли это или нет: простые способы не попасть в просакВидео

18:00

Вы неправильно храните бананы: шеф-повар рассказал, как сделать, чтобы они не чернели

17:54

Оккупантов будут атаковать с флангов: ВСУ начнут приближаться к Крыму зимой

17:53

Словаки блокируют движение грузовиков из Украины: в очереди более 1200 фур

Реклама
17:37

Премьеру Польши Моравецкому выразили недоверие: что это значит

17:27

30 тысяч погибших: россияне идут на штурм без оружия и бронежилетов - офицер ВСУ

17:21

В США предложили Украине отдать территории России

17:16

Блестящий 10-минутный трюк сантехника очистит забитые засор без вантуза

17:01

"Они уже ведут подготовку": астролог предупредила, что устроят оккупанты на Новый год в УкраинеВидео

16:47

Эту вещь не стоит дарить на Новый год близким

16:32

Фарион выплатили немалые деньги после увольнения из вуза - СМИ

16:29

Не делайте это 13 декабря, чтобы не навлечь на себя беду: строгие запреты и приметы

16:13

Грех или суеверие: можно ли шить в воскресенье - ответ на спорный вопрос

16:12

Четвертая по счету: ещё одна страна ЕС ужесточает правила для беженцев

16:12

"Битву не проиграли": Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Байденом

16:10

Что будет если полностью отказаться от кофе: врач дал однозначный ответ

15:51

Favbet начал сотрудничество с ГС "Центр підготовки "Відсіч" реклама

15:44

В Украине большой дефицит электроэнергии: привлекли аварийную помощь от соседних стран

15:43

Маломуж: РФ готовит затяжную войну, у Украины есть два сценария и всего год на реализацию

15:43

После новостей про реанимацию: муж Тышкевич впервые рассказал про ее состояние

15:42

Безумные русские пропагандисты пожелали Вайкуле тюрьмы и смерти

15:10

Детали будут после победы: в СБУ прокомментировали причастность к смерти Кивы

15:03

В Украине выросли тарифы на коммуналку: что подорожало сильнее всего

14:58

ВСУ провели успешные контратаки у Авдеевки: в разведке Британии раскрыли детали

Реклама
14:48

Жанна Бадоева заменит Максима Галкина на пропагандистском канале в РФ

14:48

"Многие нардепы хотят сложить полномочия": Арахамия раскрыл, почему не отпускают их

14:42

Разблокировано движение грузовиков на польско-украинской границе: все подробности

14:35

Украину мощно заметет снегом: синоптик назвал самые неприятные дни

14:31

Украинцам могут "обрубить" выплату пенсий: кому грозит

14:30

Зарплаты бюджетников существенно вырастут: повышение состоится в 2 этапа

14:10

"Совсем плохо": путинистку Кудрявцеву срочно госпитализировали

14:00

2024 год будет намного сложнее предыдущих годов: астролог Вакулина о войне в УкраинеЭксклюзив

13:58

"Психическое расстройство": Кучма объяснил, почему Путин одержим уничтожением Украины

13:55

Угроза отказа от членства Украины в ЕС: Кулеба жестко разнес евроскептиков

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять