Как правильно прокалить новую сковородку: легкий и рабочий способ

Вы узнаете, как прокалить чугунную сковороду солью, маслом и кожурой картофеля, чтобы к ней ничего не прилипало и можно было хорошо все жарить.

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Как прокалить чугунную сковородку, если она новая/ Скриншот YouTube

После покупки новой сковородки ее нужно прокалить. Порой после первых использований недавно приобретенной посуды для жарки можно столкнуться с тем, что пища к ней прилипает. И тогда возникает вопрос, как прокалить чугунную сковороду в домашних условиях. Мы расскажем, как это сделать.

Автор YouTube-канала posudka показал, как прокалить новую сковороду, чтобы она была готова к работе, и продемонстрировал, что для этого понадобится.

Как прокалить чугунную сковороду перед первым использованием

Помойте сковороду

Для начала ее нужно помыть горячей водой и моющим средством.

Разогрейте сковороду до 180 градусов

После этого нужно налить в сковороду масло и разогреть ее до 180 градусов. Добавить туда соль и кожуру картофеля, все тщательно перемешивать.

Жарить и перемешивать нужно на сильном огне, пока соль не станет коричневого цвета.

Достаем все из сковороды и моем ее

Достаем соль и картофельную кожуру из сковороды. Моем ее горячей водой без моющего средства.

Протираем сковороду сухим полотенцем.

Все, ваша сковорода прокалена.

Как сделать так, чтобы сковорода не пригорала? Для того, чтобы пища не прилипала к сковороде, нужно беречь антипригарное покрытие. Во время мытья следует пользоваться мягкими губками и лопатками, которые не сделаны из металла. Лучше не допускать царапания противопригарного слоя.

Смотрите видео, как быстро прокалить новую чугунную сковороду:

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