Как сделать дома прохладнее в жару: легкий, но рабочий способ

Жарким летом каждый спасается от высокой температуры, как может. Особенно сложно тем, у кого нет дома кондиционера. Приходится чаще принимать душ, закрывать все окна и вечером проветривать дома или квартиру. И возникает вопрос, как обеспечить прохладу в комнате. Есть один из интересных лайфхаков с вентилятором, который должен помочь.
Автор YouTube-канала Winchesterton показал, как дома освежает воздух и спасается от жары при помощи простого способа, который уже описывался в Сети.
Как охладить дом в жару
Купите вентилятор
Для этого способа понадобится вентилятор. Без него ничего не получится сделать. Его можно купить в магазине электроники или заказать в интернете. Есть множество, в том числе и бюджетных вариантов.
Понадобятся две литровые бутылки
В две литровые бутылки нужно налить воду и отправить их в морозилку. Чтобы они стали ледяными. Автор допускает, что можно брать и одну 5-литровую бутылку, однако не в каждой морозилке найдется место, чтобы ее положить.
Вентилятор и замороженные бутылки с водой - что с ними делать:
Нужно поставить на стул две замороженные бутылки так, чтобы вентилятор их обдувал. Ни в коем случае не вплотную.
Следует закрыть полностью двери и шторы, чтобы солнце не приносило жару.
Таким образом, в комнате станет более-менее прохладно, и уже не так жарко.
Что такое вентилятор
Механическое устройство для перемещения воздуха. Многочисленные типы вентиляторов можно разделить по нескольким признакам. Среди них встречаются: осевые (аксиальные), центробежные (радиальные), диаметральные (тангенциальные) и безлопастные (эжекторного типа), пишет Википедия.
Смотрите видео, как сделать в комнате прохоладно, когда на улице жара:
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