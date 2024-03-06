Как сделать эффект длинных ресниц: девушка показала удивительный лайфхак

Длинные и объемные ресницы - мечта практически каждой девушки. Однако не все знают, что их можно добиться с помощью трюков в макияже. Мы расскажем, как правильно накрасить ресницы, чтобы они были очень длинные.
Как сделать так чтоб ресницы были длинными
Девушка в ТикТок с 264 тысячями подписчиков известна тем, как она проверяет популярные в Сети лайфхаки, в частности, бьюти-лайфхаки. Одним из них стал способ макияжа ресниц в необычной технике, с помощью оттягивания уголка глаза.
Как сделать эффект длинных ресниц - лайфхак
Для того, чтобы добиться эффекта накладных ресниц, понадобится потянуть в сторону внешний уголок глаза и взять щеточку вертикально и пройтись ею по ресницам в разные стороны.
Затем, не отпуская уголок глаза, необходимо накрасить поверх привычным способом. А вот в том случае, если вы хотите добиться эффекта кукльных ресниц, необходимо щеточкой вывести ресницы внешнего уголка ко внешней стороне лица, а внутренние ко внутренней. Тогда взгляд будет более округленный.
Лайфхак
Согласно данным Википедии, Лайфха́к (англ. life hack) — это хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему. Неологизм "лайфхак", образованный путём слияния английских слов life ("жизнь") и hack ("взломать"), был предложен британским журналистом, специализирующимся в области компьютерных технологий, Дэнни О’Брайеном.
Смотрите видео о том, как удлинить ресницы с помощью туши:
@julyabay
Как вам такой лайфхак, попробуете? Тушь Lavant Manifest Артикул 110572701♬ оригинальный звук - Julya Bay
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