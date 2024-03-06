Как сделать эффект длинных ресниц: девушка показала удивительный лайфхак

Главред расскажет, как накрасить ресницы, чтобы они были длинными, объемными и выразительными.

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Как сделать эффект длинных ресниц / коллаж: Главред, фото: скриншот

Длинные и объемные ресницы - мечта практически каждой девушки. Однако не все знают, что их можно добиться с помощью трюков в макияже. Мы расскажем, как правильно накрасить ресницы, чтобы они были очень длинные.

Как сделать так чтоб ресницы были длинными

Девушка в ТикТок с 264 тысячями подписчиков известна тем, как она проверяет популярные в Сети лайфхаки, в частности, бьюти-лайфхаки. Одним из них стал способ макияжа ресниц в необычной технике, с помощью оттягивания уголка глаза.

Как сделать эффект длинных ресниц - лайфхак

Для того, чтобы добиться эффекта накладных ресниц, понадобится потянуть в сторону внешний уголок глаза и взять щеточку вертикально и пройтись ею по ресницам в разные стороны.

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Затем, не отпуская уголок глаза, необходимо накрасить поверх привычным способом. А вот в том случае, если вы хотите добиться эффекта кукльных ресниц, необходимо щеточкой вывести ресницы внешнего уголка ко внешней стороне лица, а внутренние ко внутренней. Тогда взгляд будет более округленный.

Лайфхак Согласно данным Википедии, Лайфха́к (англ. life hack) — это хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему. Неологизм "лайфхак", образованный путём слияния английских слов life ("жизнь") и hack ("взломать"), был предложен британским журналистом, специализирующимся в области компьютерных технологий, Дэнни О’Брайеном.

Смотрите видео о том, как удлинить ресницы с помощью туши:

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