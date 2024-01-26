Как сделать свой образ дорогим: 10 советов от стилиста

Стилист рассказала, как придать своему внешнему виду статусный эффект.

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Как сделать свой образ дорогим / коллаж: Главред, фото: скриншот, Instagram victoriya_bast

Тяжело найти человека, которому не хотелось бы выглядеть дорого. Однако не в смысле "зажиточно", а стильно и просто одновременно. Добиться этого можно, зная несколько простых и нехитрых правил. Мы расскажем, что значит выглядеть дороже и как этого добиться, не имея больших средств.

Как сделать свой образ дорогим

Стилист и гид по формированию стиля Юлия Рябич назвала несколько советов о том, как выглядеть дороже.

Первым правилом Юлия называет умение демонстрировать вкус, а не яркость и стоимость ваших вещей. По её словам именно стиль - это больше, чем мода и именно он делает человека уникальным.

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Второе правило, по мнению Рябич - это изюминки. Она утверждает, что в образ необходимо добавлять "фишки", которые могут выделить вас среди других образов. Например, брошь, аксессуары или платки.

Также важно следить за опрятностью одежды и себя, а ещё - подбирать фасон по фигуре. Также необходимо следить за тем, чтобы в гардеробе было как можно меньше синтетических тканей и одежды с логотипами. К тому же, стоит носить акуссесуары, даже бижутерию, однако не стоит забывать главное правило бижутерии - она не должна имитировать ювелирные украшения.

Как сделать образ богаче

Шестым правилом стилист назвала классику. Этот стиль одежды будет в тренде всегда. В том случае, когда образу человека подходит этот стиль - стоит этим воспользоваться. Помимо прочего, важно помнить, что искусственный мех - это не стыдно и выглядит дорого, а повысить качество одежды можно, заменив на неё фурнитуру на более качественную. Девятое правило - отсутствие гонки. Лучше пополнять гардероб в своем стиле, а не пытаться уследить за новинками. И, конечно, количество вещей. Пускай их будет меньше, но они будут качественнее.

Смотрите виде о том, как выглядеть дорого:

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