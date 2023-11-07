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Какие обогреватели работают без электричества: топ покупок для блэкаутов

Яна Ставская
7 ноября 2023, 23:38
В зимнее время никакой другой вопрос не стоит так остро, как вопрос по теплоснабжению. Читайте о вариантах автономного обогревателя без электричества.
Осень, обогреватель
Узнавайте, какой обогреватель самый экономичный и безопасный / УНИАН

Близится зима, а с ней - постоянные проблемы обогрева дома, да к тому же перебои с электрикой из-за погодных условий. Поэтому вопрос, как можно обогреть квартиру без электричества, сейчас очень актуальный.

Какой обогреватель самый экономичный и безопасный - варианты для блэкаутов

Всего существует несколько типов обогревателей, источником питания которых является не электрика. К примеру - обогреватели на дровах, горячем воздухе и так далее.

  • Масляные радиаторы. Считаются одними из самых безопасных обогревателей. Масло нагревается, затем передает тепло в окружающее пространство. Такие радиаторы не сжигают кислород и не выделяют вредных газов, что делает их безопасными для использования в закрытых помещениях.
  • Пропановые обогреватели. Газовый обогреватель может быть экономичным, но требует хорошей вентиляции и осторожности, так как может выделять угарный газ.
  • Солнечные обогреватели. Солнечные обогреватели являются экологичным и экономичным вариантом для нагрева воды или воздуха, но их эффективность может зависеть от климатических условий и доступности солнечного света.

Важно учитывать потребности в обогреве, размер помещения и доступность топлива (газ, электричество, солнечная энергия) при выборе наиболее подходящего обогревателя. Также не забудьте соблюдать меры безопасности, такие как правильная установка и регулярная проверка оборудования.

видео дня

Что выбрать для блэкаутов

На период блэкаутов и веерных отключений света хорошим вариантом является обогреватель на аккумуляторе. Они заряжаются от сети, но могут держать заряд долго. Идеально для небольших комнат.

Если вам необходимо обогреть себя или небольшой участок комнаты - смело покупайте обогреватель на батарейках. Эти обогреватели, во-первых, безопасны, во-вторых - мобильны. Некоторые модели вы можете даже брать с собой в поездку. Для его работы потребуются обычные батарейки.

А вот керосиновый обогреватель может утеплить больше помещений, чем вышеперечисленные варианты. Но важно учитывать, что этот тип обогревателя выделяет вредный газ - помещения должны постоянно проветриваться. Для безопасной работы необходимо постоянно менять фильтр.

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