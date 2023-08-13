Карта дня: что предвещает Таро на 13 августа

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.
Карта дня таро на сегодня - 12 августа
Таро Уейта предвещает:
Карта дня - Смерть
Данной карты пугаться не следует. Она свидетельствует и предупреждает не о физической смерти, а о завершении этапа жизни, за которым последует следующий. Скорее всего, жизнь стоит на пороге серьезных трансформаций, когда будут рождаться новые идеи и проекты. Расставание с прошлым будет либо написано судьбой, либо совершено самим человеком. Логическое завершение чего-либо может быть грустным, но произойдет оно к лучшему.
Смерть - любовь и отношения
В любви и отношениях, как уже можно понять - карта предшествует расставание и встречу с новым человеком.Значительные перемены назревали очень давно и останавливать их нет смысла. Пришло время открываться новой любви.
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