Карта дня: что предвещает Таро на 13 августа

Каждый день нас ожидают разные события. Главред расскажет, что предвещают карты Таро на воскресенье.

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Что предвещает Таро на 13 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.

Карта дня таро на сегодня - 12 августа

Таро Уейта предвещает:

Карта дня - Смерть

видео дня

Данной карты пугаться не следует. Она свидетельствует и предупреждает не о физической смерти, а о завершении этапа жизни, за которым последует следующий. Скорее всего, жизнь стоит на пороге серьезных трансформаций, когда будут рождаться новые идеи и проекты. Расставание с прошлым будет либо написано судьбой, либо совершено самим человеком. Логическое завершение чего-либо может быть грустным, но произойдет оно к лучшему.

Смерть - любовь и отношения

В любви и отношениях, как уже можно понять - карта предшествует расставание и встречу с новым человеком.Значительные перемены назревали очень давно и останавливать их нет смысла. Пришло время открываться новой любви.

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