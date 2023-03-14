Клад в носке: семья нашла "наследство" от бабушки, стоимостью целое состояние

В Британии женщина обнаружила клад, о существовании которого никто не знал, пока она не умерла ее бабушка возрасте 90 лет.
Маргарет Худ рассказала, что сокровище она нашла в обычном пакете из супермаркета, а завернуть оно было в носки, пишет The Mirror.
Сначала женщина обнаружила сапфировое кольцо, но это только началом - когда она обыскала дом дальше, то нашла тайник с драгоценностями настолько ценными, что теперь их окрестили "Литтловским кладом".
Невероятная коллекция прабабушки уже продана на аукционе за 5 410 фунтов стерлингов (более 240 тысяч гривен), и ожидается, что ее полная стоимость составит 20 000 фунтов стерлингов.
"Мы не знали, что у мамы есть все эти украшения. Она никогда не говорила нам, и мы нашли все это случайно", - призналась счастливая наследница.
Напомним, ранее мы писали о советских вещах, на которых можно заработать целое состояние. Дорого продать можно елочные игрушки, книги и даже ложки.
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