Клад в носке: семья нашла "наследство" от бабушки, стоимостью целое состояние

Сначала женщина обнаружила сапфировое кольцо, но это только началом.

Женщина обнаружила сокровища бабушки / mirror.co.uk

В Британии женщина обнаружила клад, о существовании которого никто не знал, пока она не умерла ее бабушка возрасте 90 лет.

Маргарет Худ рассказала, что сокровище она нашла в обычном пакете из супермаркета, а завернуть оно было в носки, пишет The Mirror.

Сначала женщина обнаружила сапфировое кольцо, но это только началом - когда она обыскала дом дальше, то нашла тайник с драгоценностями настолько ценными, что теперь их окрестили "Литтловским кладом".

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Кольцо с сапфиром / mirror.co.uk

Невероятная коллекция прабабушки уже продана на аукционе за 5 410 фунтов стерлингов (более 240 тысяч гривен), и ожидается, что ее полная стоимость составит 20 000 фунтов стерлингов.

"Мы не знали, что у мамы есть все эти украшения. Она никогда не говорила нам, и мы нашли все это случайно", - призналась счастливая наследница.

Напомним, ранее мы писали о советских вещах, на которых можно заработать целое состояние. Дорого продать можно елочные игрушки, книги и даже ложки.

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