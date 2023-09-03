Когда менять летнее одеяло на зимнее: эксперт по сну назвал идеальную дату

Когда наступает зима, нужно выбирать одеяло, которое более эффективно удерживает тепло тела и согревает.

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Когда менять летнее одеяло на зимнее - совет эксперта / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Календарная осень уже пришла, и хотя синоптики обещают еще две-три недели летней погоды, ночи становятся все прохладнее. Возможно, пришло время подумать о том, чтобы уже распаковать зимнее одеяло. Эксперт по сну Джеймс Хиггинс рассказал, когда это сделать лучше всего.

По его словам, 7 октября — идеальный день для того, чтобы сменить летнее одеяло на зимнее, передает Mirror.

Хиггинс утверждает, что октябрь — лучший месяц, чтобы подготовиться к предстоящей зиме.

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"Когда мы изучили данные, было несколько факторов, которые четко прояснили, когда настало подходящее время подумать о замене летнего одеяла на зимнее. Во-первых, отслеживая тенденции полуночных осенних температур на протяжении последних двух лет, мы наблюдали значительное понижение температуры, происходящее во вторую неделю октября", - объяснил эксперт.

Также он посоветовал, какое одеяло выбрать.

"Когда наступает зима, вам может понадобиться одеяло, которое более эффективно удерживает тепло вашего тела и согревает вас. В противном случае вы рискуете страдать от дрожи и нарушения сна. Более того, психологический аспект ощущения уюта и тепла в постели может положительно повлиять на ваше настроение и общее качество сна", - сказал Хиггинс.

По его словам, на зиму стоит выбирать самое толстое пуховое одеяло - именно оно обеспечит максимальное сохранение тепла в течение долгих и холодных ночей.

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