Когда менять летнее одеяло на зимнее: эксперт по сну назвал идеальную дату

Календарная осень уже пришла, и хотя синоптики обещают еще две-три недели летней погоды, ночи становятся все прохладнее. Возможно, пришло время подумать о том, чтобы уже распаковать зимнее одеяло. Эксперт по сну Джеймс Хиггинс рассказал, когда это сделать лучше всего.
По его словам, 7 октября — идеальный день для того, чтобы сменить летнее одеяло на зимнее, передает Mirror.
Хиггинс утверждает, что октябрь — лучший месяц, чтобы подготовиться к предстоящей зиме.
"Когда мы изучили данные, было несколько факторов, которые четко прояснили, когда настало подходящее время подумать о замене летнего одеяла на зимнее. Во-первых, отслеживая тенденции полуночных осенних температур на протяжении последних двух лет, мы наблюдали значительное понижение температуры, происходящее во вторую неделю октября", - объяснил эксперт.
Также он посоветовал, какое одеяло выбрать.
"Когда наступает зима, вам может понадобиться одеяло, которое более эффективно удерживает тепло вашего тела и согревает вас. В противном случае вы рискуете страдать от дрожи и нарушения сна. Более того, психологический аспект ощущения уюта и тепла в постели может положительно повлиять на ваше настроение и общее качество сна", - сказал Хиггинс.
По его словам, на зиму стоит выбирать самое толстое пуховое одеяло - именно оно обеспечит максимальное сохранение тепла в течение долгих и холодных ночей.
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