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Лунный день 19 октября 2023: настает идеальный день для стрижки и брака

Лидия Неплях
18 октября 2023, 08:10
19 октября - благоприятный день, но только не берите деньги или вещи взаймы.
Лунный календарь 20 октября
Лунный календарь 20 октября / Главред, фото скриншот YouTube (Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 19 октября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

19 октября - растущая Луна. До 06:56 ночи - 6-й день лунного цикла. Луна в Стрельце.

Влияние Луны на человека 19 октября

Это день покоя и гармонии, не подходящий для интенсивных усилий и активных действий. Не стоит ожидать неожиданных событий. День идеально подходит для установления новых знакомств и разработки планов, начатых в начале лунного цикла. Это также хороший день для расследований и поимки преступников.

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Влияние Луны 19 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Ваше руководство и клиенты проявляют дружелюбное отношение. В различных областях деятельности можно достичь успеха. Это отличное время для размышлений о важных проектах, достижения целей и получения желаемого. Сегодня открывается прекрасная возможность для проявления способностей и талантов. День подходит для решения материальных и финансовых вопросов, а также для бизнеса. Однако следует быть осторожным с долгами.

Здоровье: Те, кто болеют, скоро выздоровеют. Рекомендуется уделять внимание состоянию бронхов и верхних дыхательных путей. К тому же, 19 октября - отличное время для омоложения.

Стрижка волос: Идеальное время для стрижки волос, которая оказывает положительное воздействие не только на волосы, но и на цвет лица и общее здоровье.

Отношения и брак: Для многих 19 октября будет днем радости и любви, предоставляющим возможность насладиться общением. Считается, что завтра благоприятное время для заключения брака и создания семьи.

Сон в ночь с 18 на 19 октября

О снах, которые посетили вас сегодня, лучше не рассказывать - они предназначены для вашего личного опыта.

Совет на 19 октября по лунному календарю

Лучше воздержаться от займов, будь то деньги или вещи. В противном случае, помимо заемных ресурсов, могут уйти ваше спокойствие и удача.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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