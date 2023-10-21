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Лунный день 22 октября 2023: Месяц предупреждает о мошенничестве

Лидия Неплях
21 октября 2023, 14:59 обновлено 21 октября, 14:59
В целом, день сложный во всех сферах жизни, но снам верить не надо.
Лунный календарь 22 октября
Лунный календарь 22 октября / Главред, фото скриншот YouTube (Astrology Notes), flickr (Gabriel Caparó)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 22 октября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

22 октября - растущая Луна. С 15:44 - 9-й день лунного цикла. Луна в Водолее.

Влияние Луны на человека 22 октября

Возможно, сегодня вас посетят тревожные чувства, страхи и мрачные мысли. Возможно даже усиление самомнения. В любом случае, старайтесь избегать этого, так как гордыня может привести к наказанию. На сегодняшний день характерно множество конфликтов, при которых люди оправдывают свои ошибки и перекладывают ответственность на других.

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Влияние Луны 22 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Сегодня могут возникнуть трудности на работе, и достижение гармонии и согласия будет вызывать трудности. Старайтесь избегать напряженных ситуаций и упростите рабочие процессы. Важно не попасть в неодобрительный взгляд руководства; ваши коллеги, партнеры и клиенты могут быть настроены недружелюбно. Отложите новые встречи и знакомства, так как они не принесут вам пользы. Однако этот день благоприятен для творческой работы, и усердная работа может принести ценные результаты. Не занимайтесь финансовыми операциями и не слушайте советчиков, так как существует риск столкнуться с мошенничеством. Также не рекомендуется брать кредиты, выплачивать долги или подписывать важные финансовые документы. Судебные дела также лучше отложить на другой день.

Здоровье: Люди, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытывать ухудшение состояния, особенно в отношении сердечных проблем, неврозов, фобий и депрессий. Также стоит быть внимательными к возможным отравлениям и интоксикациям. Сегодня важно следить за своим здоровьем, так как это крайне важно. Если вы сталкиваетесь с обострением болезни, это может свидетельствовать о неверном выборе вашего духовного пути.

Стрижка волос: Не стоит откладывать запланированную стрижку на сегодня - новая прическа пригодится. Альтернативно, вы можете сделать домашнюю маску для волос, что может быть даже лучше.

Отношения и брак: Считается, что сегодня не самый подходящий день для разрешения конфликтов в отношениях. Возможно, у вас есть некоторое недовольство в отношении тех, кто вас окружает, но вступать в споры и конфликты может быть опасно для всех сторон. Однако романтическое свидание с противоположным полом может быть уместным и полезным, но стоит избегать сексуальных отношений, так как они могут оказаться разрушительными. В целом, считается, что сегодняшний день не самый гармоничный для заключения брака.

Сон в ночь с 21 на 22 октября

Ваши сны могут быть тяжкими и мучительными, но не стоит им слишком верить.

Совет на 22 октября по лунному календарю

Будьте осторожны, если случайно разлили молоко - это может предвещать несчастье. Постарайтесь сегодня реже смотреться в зеркало. Не случайно, что связывают этот день с поверьем о несчастьях, связанных с разбитыми зеркалами.

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