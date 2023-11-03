Лунный день 4 ноября 2023: воздержитесь от серьезных решений и деловых контактов

Люди сегодня честны, открыты и готовы делиться своими мыслями и помогать вам без выгоды для себя.

https://glavred.info/life/lunnyy-den-4-noyabrya-2023-vozderzhites-ot-sereznyh-resheniy-i-delovyh-kontaktov-10513672.html Ссылка скопирована

Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Gadjo_Niglo), скриншот YouTube (Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 4 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

4 ноября - Луна убывающая. С 20:10 - 22-й день лунного цикла. Луна в Раке.

Влияние Луны на человека 4 ноября

Сегодня особенно раскрываются человеческие способности к духовному и творческому развитию. Возможно появление новых возможностей, которые могут помочь пересмотреть прошлый опыт и составить планы на будущее.

видео дня

Влияние Луны 4 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Рекомендуется решать простые задачи и воздерживаться от принятия серьезных решений. День не является благоприятным для торговых операций. Вместо этого, занимайтесь обучением других, делитесь своим опытом, готовьте учеников, проявляйте щедрость или просто пополняйте свои знания. Также полезно развивать навыки и осваивать ремесла, хотя сегодня не рекомендуется участвовать во множестве деловых контактов.

Здоровье: Особое внимание следует уделить заботе о тазобедренном поясе, крестцу и нижней части позвоночника. Резкие движения следует избегать. Для лиц, страдающих заболеваниями, день может быть особенно опасным, поэтому рекомендуется умеренное питание и насыщение организма в разумных пределах.

Стрижка волос: В этот день лучше воздержаться от стрижки или окрашивания волос, если только ваше настроение прекрасно, и ваш мастер полон энергии. В таком случае, можете попробовать, и удача может быть на вашей стороне.

Отношения: День благоприятен для общения и ведения переговоров. Люди сегодня честны, открыты и готовы делиться своими мыслями и помогать вам без выгоды для себя. Если обратите внимание на окружающих в этот день, то это может принести вам много положительных впечатлений и поддержки.

Сон в ночь с 3 на 4 ноября

Сны в этот период могут приносить новые знания и информацию, которая может помочь в решении проблем. Поэтому рекомендуется уделить им особное внимание и проанализировать полученные во сне сведения.

Совет на 4 ноября по лунному календарю

Полученные знания должны быть использованы исключительно в конструктивных целях, в противном случае они могут привести к негативным последствиям.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.