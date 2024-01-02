Лунный календарь 3 января 2024 года: каких запретов следует придерживаться, чтобы не заболеть

Секс не рекомендуется, так как он может оказаться разрушительным для здоровья.

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Лунный календарь на 3 января / Коллаж Главред, фото Instagram (krisvang, aarti.ravi)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 3 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

3 января - убывающая Луна. С 23:21 - 23-й день лунного цикла. Луна в Деве.

Влияние Луны на человека 3 января

Приходится признать, что энергетика сегодняшних суток является плотной, мрачной и, тем не менее, чрезвычайно мощной. Существует значительная вероятность, что такая энергия может подстрекать к агрессии и насилию. В этот день легко увлечься нереальными идеями, погрузиться в приключения. Сегодня - один из дней, подверженных искушению. Человек легко поддается инстинктам захвата, испытывает неудержимый аппетит и склонность к конфликтам. Важно преодолевать страх и боязнь. Праздничное безделье не рекомендуется.

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Влияние Луны 3 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: Финансово этот день представляет собой переплетение противоречивых моментов. Решайте только простые вопросы, воздерживайтесь от принятия серьезных решений. Это не самый удачный день для рабочих и бизнес-инициатив, поэтому отложите важные решения на несколько дней. Переговоры, вероятно, не принесут результатов, но могут вызвать дополнительные трудности. Завершите начатое ранее, избегайте новых серьезных начинаний.

Здоровье: Проблемы в сфере здоровья, особенно связанные с сексуальностью, могут обостриться в этот день. Поэтому секс не рекомендуется, так как он может оказаться разрушительным для здоровья. Иммунитет и устойчивость к болезням ослаблены, что увеличивает риск продолжительных заболеваний. Уделяйте особое внимание заботам о позвоночнике, проводите укрепляющие и оздоровительные процедуры. Отказ от стрижки волос и хирургических вмешательств рекомендуется. Молочная диета с употреблением творога и других молочных продуктов может быть полезной.

Стрижка волос: Луна благоприятно влияет на состояние волос в этот день. Стрижка придаст волосам силы и здоровья, снизит секущиеся концы и укрепит структуру. Окрашивание и химическая завивка не повредят волосам.

Отношения и брак: Это день внутреннего напряжения. В рабочих и личных отношениях могут проявиться зависть, ревность, обида и претензии из-за несбывшихся надежд и планов. Будьте осторожны, делясь своими мыслями, так как их могут неправильно интерпретировать. Избегайте намеков и недосказанных мыслей, по возможности минимизируйте общение. Считается, что этот день не благоприятен для заключения брака.

Сон в ночь с 2 на 3 января

Относитесь к снам с долей скепсиса, воспринимая их с пониманием противоположного значения.

Совет на 3 января по лунному календарю

Сохраняйте внутреннюю гармонию, проявляйте сосредоточенность и устойчивость. Постарайтесь избегать многолюдных событий, незнакомых мест и новых обществ. Не позволяйте себе втягиваться в провокации и не вступайте в бесполезные конфликты. Это не самый благоприятный день для участия в судебных процессах, особенно если судят невиновного.

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