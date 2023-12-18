Медлить нельзя: как понять, что собака заболела

Внимательное наблюдение за поведением и физическим состоянием вашей собаки поможет вам быстро выявить возможные проблемы со здоровьем.
Понять, что ваша собака заболела, может быть очень сложно, поскольку они не могут выразить свои ощущения словами. Мы расскажем, какие изменения в поведении вашего питомца следует обратить внимание, чтобы своевременно распознать симптомы болезни.
Как ведет себя собака, когда болеет?
- Апатия и усталость: Если ваша обычно энергичная собака стала вялой и безразличной к игре, это может быть признаком болезни.
- Изменения в аппетите: Отказ от еды или, наоборот, чрезмерное поедание может указывать на проблемы со здоровьем.
- Изменения в питьевом режиме: Чрезмерная жажда или, наоборот, отсутствие интереса к воде - это сигнал, что что-то может быть не так.
Как понять, что у собаки простуда?
- Чихание и кашель: Повторяющиеся чихания и кашель могут быть признаком простуды у собаки, особенно если они сопровождаются недомоганием.
- Выделения из носа или глаз: Явные признаки, такие как сопли или слезы, могут свидетельствовать о простуде или другом заболевании.
- Повышенная температура: Если ваша собака выглядит уставшей, а ее нос или уши горячи, это может быть признаком повышенной температуры, что часто связано с болезнью.
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