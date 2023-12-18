Внимательное наблюдение за поведением и физическим состоянием вашей собаки поможет вам быстро выявить возможные проблемы со здоровьем.

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Медлить нельзя: как понять, что собака заболела / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Понять, что ваша собака заболела, может быть очень сложно, поскольку они не могут выразить свои ощущения словами. Мы расскажем, какие изменения в поведении вашего питомца следует обратить внимание, чтобы своевременно распознать симптомы болезни.

Как ведет себя собака, когда болеет?

Апатия и усталость: Если ваша обычно энергичная собака стала вялой и безразличной к игре, это может быть признаком болезни. Изменения в аппетите: Отказ от еды или, наоборот, чрезмерное поедание может указывать на проблемы со здоровьем. Изменения в питьевом режиме: Чрезмерная жажда или, наоборот, отсутствие интереса к воде - это сигнал, что что-то может быть не так.

Как понять, что у собаки простуда?

Чихание и кашель: Повторяющиеся чихания и кашель могут быть признаком простуды у собаки, особенно если они сопровождаются недомоганием.

Повторяющиеся чихания и кашель могут быть признаком простуды у собаки, особенно если они сопровождаются недомоганием. Выделения из носа или глаз: Явные признаки, такие как сопли или слезы, могут свидетельствовать о простуде или другом заболевании.

Явные признаки, такие как сопли или слезы, могут свидетельствовать о простуде или другом заболевании. Повышенная температура: Если ваша собака выглядит уставшей, а ее нос или уши горячи, это может быть признаком повышенной температуры, что часто связано с болезнью.

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