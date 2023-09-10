УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

На грани развода: этот период самый опасный для пар

Яна Ставская
10 сентября 2023, 18:38 обновлено 10 сентября, 18:44
148
Длительность отношений часто зависит от многих факторов, в том числе и от того, был ли в вашей семье уже опыт разводов.
мужчина и женщина, развод, обручальные кольца
Полезно узнать, на каком году больше всего разводов / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Не всем дано прожить вместе всю жизнь. Во многих случаях браки распадаются в первые же годы, иногда бывает, когда разводятся через 5-10 лет. Всегда следует учитывать частные причины, хотя психологами наблюдается и некоторая закономерность. Узнавайте на Главреде, на каком году жизни чаще всего разводятся.

На каком году больше всего разводов

Самыми тяжелыми, когда чаще всего распадаются браки, считаются первые пять лет. Затем кризис может наступить после 10 лет совместной жизни. Но уже на 20-25 годах и выше пары становятся фактически неразлучными.

Есть несколько причин, когда чаще всего распадаются браки.

видео дня
  • Возраст. Если супруги вступили в брак в возрасте 17-20 лет, то такой союз может быть менее крепким и быстро распасться.
  • Длительность. Молодые браки (менее 5 лет) чаще подвержены внешним факторам воздействия и могут быстро закончится разводом.
  • Финансовые трудности. Вопрос денег нередко становится чуть ли не главным камнем преткновения у пар.
  • Низкий уровень образования. Исследователи предполагают, что между разводом и недостатком образования у партнеров есть заметная связь.
  • Ранняя беременность. Браки, заключенные из-за рождения детей, всегда непрочны.
  • Опыт родителей. Известно, что люди с разведенными родителями и сами склонны легко разрушать связь со своими партнерами.
  • Опыт неудачного брака. Если у партнера уже ранее был развод, то он склонный к неудачным отношениям и в будущем.

Однако всегда важно учитывать индивидуальные обстоятельства и усилия, которые супруги могут предпринять для сохранения брака.

Как сделать комплимент мужчине
Читайте на Главреде, кто чаще подаёт на развод / Коллаж Главред, фото Instagram (laurosantosinsta,olenka_pm)

Какой процент разводов в Украине - актуальные данные

Согласно открытым данным, в 2023 году разводов в Украине стало больше. За первые полгода зарегистрировано 10 139 случаев расторжения брака. Больше всего - в Киеве (1678 разводов) и в Днепропетровской области (1248 случаев).

Разводов стало больше в Харьковской, Тернопольской и Николаевской областях. А вот в Черновицкой области число расторжений браков упало до 105 (по сравнению с 187 в 2021 году).

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
отношения психолог бракоразводный процесс бракосочетание
Реклама

Главное за день

Байден склоняется к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS – FT

Байден склоняется к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS – FT

19:30 Мир
РФ била по Киевщине дронами-камикадзе: есть раненые, много разрушений

РФ била по Киевщине дронами-камикадзе: есть раненые, много разрушений

17:46 Украина
В большинстве областей будут лить дожди, температура упадет: погода в Украине на неделю

В большинстве областей будут лить дожди, температура упадет: погода в Украине на неделю

15:47 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

19:30

Байден склоняется к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS – FT

19:26

Действия французских политиков могут обострить ситуацию на Кавказе

18:38

На грани развода: этот период самый опасный для пар

18:33

Как на украинском назвать тапочки: Авраменко озвучил правильный ответ

18:26

Когда закончится война в Украине: Буданов дал неожиданный прогноз

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
17:46

РФ била по Киевщине дронами-камикадзе: есть раненые, много разрушенийФото

17:32

Россия возобновит удары по украинской энергетике: когда ждать атакВидео

17:13

Британский полковник жестко раскритиковал Байдена: в чем причина

17:10

К чему снится медведь: сон сулит брак либо месть

Реклама
16:46

Лишь гении справятся с загадкой: нужно найти 5-го человека за 15 секунд

16:39

"Неповторимо": путинист Дюжев в неадеквате с перекошенным лицом на Донбассе выдал пропаганду

16:36

Как узнать, какой у тебя запах тела: самый простой вариант

16:33

РФ стянула лучшие резервы и нацелилась на крупный город Украины — Маломуж

16:31

Что положить в мышеловку: от этих трех продуктов они без ума

16:26

Не пропустите этот знак свыше: какие сны предвещают скорое замужество

16:13

Зачем Россия перебрасывает ТРК "Точка-У" в Беларусь: эксперт раскрыл угрозу

16:06

Константин Меладзе записал песню с экс-ВиаГрой - Вера Брежнева отреагировала

16:03

Что нужно сделать после укуса шершня: простейшие копеечные средства творят чудеса

15:47

В большинстве областей будут лить дожди, температура упадет: погода в Украине на неделю

15:31

Контратака под ДАПом: ВСУ прорвали оборону оккупантов и закрепились в Опытном

Реклама
15:19

Нужны лишь два ингредиента: как очистить стеклокерамическую плиту от старых пятен

15:15

Лавров подтвердил "намеком" тайные переговоры по отмене части санкций

14:40

Как убрать залоснившиеся пятна на карманах, воротнике и даже рукавах

14:32

Угроза новых ударов: РФ стянула десятки Искандеров к границам Украины – ГУР

14:20

"И тогда все. Хана": безумный Медведев пригрозил США повторением 11 сентября

14:15

Себчик или самчик: Авраменко рассказал, чем можно заменить слово "селфи"

14:00

"Разве я слушала маму?": Ольга Сумская высказалась про ловеласа-Паперного

13:49

Молодая мама выбрала имя для своего сына и разозлила сеть: почему

13:36

Удары дронов по российским объектам наносятся с территории РФ - британская разведка

13:10

К деньгам, любви или драке: к чему чешется левая или правая ладонь

12:49

Употребляйте ответственно: раскрыт самый полезный вид сала

12:46

Уже готовы графики отключений света: долго ли продлятся блэкауты осенью

12:44

Застали врасплох: как выглядит 68-летняя Долина без макияжа

12:41

Почти футбольная команда: Илон Маск в десятый раз стал отцом

12:34

Продвинулись еще на 1,5 км: в ВСУ рассказали об успехах на Запорожье

12:06

Желтое станет белым: эксперт рассказал, как легко отбелить простыни

11:51

Американский генерал назвал сроки завершения "горячей" фазы наступления ВСУ

11:46

Экс-ведущий "Рассмеши комика" устроил в Мариуполе пропагандистскую выходку

11:45

Удар дронов по Киевщине: обломками "посекло" дома, повреждены школа и детсадФото

11:29

Испытание для глаз на время: сможете ли вы найти число 5878 за 15 секунд

Реклама
11:13

7 упражнений для похудения, если вес 80 кг+: тренер посоветовала, как быстро сжечь жирВидео

11:02

Как отбелить уплотнитель холодильника: 3 способа убрать неприятную желтизну

10:50

Более 420 тысяч: в ГУР рассказали, сколько оккупантов сейчас находятся в Украине

10:22

Как общаться с невесткой, даже если отношения давно разрушены: действенные советы

10:07

Хиты Кароль "Выше облаков" и "Ноченька" перевели на украинский язык: как они теперь звучат

09:47

Деньги потекут рекой: финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября

09:34

Оккупанты "говорят сердцем": экс-звезды "КВН" приехали на Донбасси и выдали пропаганду об оккупантах

09:25

Отказался арестовать Путина: президент Бразилии сделал скандальное заявление

09:05

Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - шанс

09:00

Не очень большая шестерка: почему РФ в ОДКБ рискует полностью потерять влияниемнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Окрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023Женские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять