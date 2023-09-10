На грани развода: этот период самый опасный для пар

Длительность отношений часто зависит от многих факторов, в том числе и от того, был ли в вашей семье уже опыт разводов.

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Полезно узнать, на каком году больше всего разводов / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Не всем дано прожить вместе всю жизнь. Во многих случаях браки распадаются в первые же годы, иногда бывает, когда разводятся через 5-10 лет. Всегда следует учитывать частные причины, хотя психологами наблюдается и некоторая закономерность. Узнавайте на Главреде, на каком году жизни чаще всего разводятся.

На каком году больше всего разводов

Самыми тяжелыми, когда чаще всего распадаются браки, считаются первые пять лет. Затем кризис может наступить после 10 лет совместной жизни. Но уже на 20-25 годах и выше пары становятся фактически неразлучными.

Есть несколько причин, когда чаще всего распадаются браки.

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Возраст . Если супруги вступили в брак в возрасте 17-20 лет, то такой союз может быть менее крепким и быстро распасться.

. Если супруги вступили в брак в возрасте 17-20 лет, то такой союз может быть менее крепким и быстро распасться. Длительность . Молодые браки (менее 5 лет) чаще подвержены внешним факторам воздействия и могут быстро закончится разводом.

. Молодые браки (менее 5 лет) чаще подвержены внешним факторам воздействия и могут быстро закончится разводом. Финансовые трудности . Вопрос денег нередко становится чуть ли не главным камнем преткновения у пар.

. Вопрос денег нередко становится чуть ли не главным камнем преткновения у пар. Низкий уровень образования . Исследователи предполагают, что между разводом и недостатком образования у партнеров есть заметная связь.

. Исследователи предполагают, что между разводом и недостатком образования у партнеров есть заметная связь. Ранняя беременность . Браки, заключенные из-за рождения детей, всегда непрочны.

. Браки, заключенные из-за рождения детей, всегда непрочны. Опыт родителей . Известно, что люди с разведенными родителями и сами склонны легко разрушать связь со своими партнерами.

. Известно, что люди с разведенными родителями и сами склонны легко разрушать связь со своими партнерами. Опыт неудачного брака. Если у партнера уже ранее был развод, то он склонный к неудачным отношениям и в будущем.

Однако всегда важно учитывать индивидуальные обстоятельства и усилия, которые супруги могут предпринять для сохранения брака.

Читайте на Главреде, кто чаще подаёт на развод / Коллаж Главред, фото Instagram (laurosantosinsta,olenka_pm)

Какой процент разводов в Украине - актуальные данные

Согласно открытым данным, в 2023 году разводов в Украине стало больше. За первые полгода зарегистрировано 10 139 случаев расторжения брака. Больше всего - в Киеве (1678 разводов) и в Днепропетровской области (1248 случаев).

Разводов стало больше в Харьковской, Тернопольской и Николаевской областях. А вот в Черновицкой области число расторжений браков упало до 105 (по сравнению с 187 в 2021 году).

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