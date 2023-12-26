Не делайте этого: популярное в интернете упражнение вредит здоровью

Главред расскажет, когда делать упражнение "Тараканчик" нельзя и к чему оно может привести.

https://glavred.info/life/ne-delayte-etogo-populyarnoe-v-internete-uprazhnenie-vredit-zdorovyu-10528106.html Ссылка скопирована

Популярное в интернете упражнение вредит здоровью / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Отек на лице, руках и ногах по утрам и не только - знаком многим. Такие люди находятся в постоянном поиске решений того, как избавиться от отечности и запустить лимфодренажную систему. Мы расскажем о популярном упражнении и развеем миф о том, что оно безопасно и полезно.

Когда делать упражнение "Тараканчик"

Как правило, в Сети данное упражнение, которое рассчитано на вибрации и отток лимфы от конечностей, советуют делать утром. Однако другие советы при этом заключаются в том, что это упражнение необходимо делать в любой момент, когда в этом есть такая потребность.

Что дает упражнение "Тараканчик"

Известный в Украине врач-флеболог Дмитрий Ващук объяснил, что это популярное упражнение убирает отек с тела человека посредством того, что от верхних и нижних конечностей отходит застой лимфы. Однако есть исключение. Это упражнение совершенно не стоит делать тому, кто страдает от варикоза.

видео дня

Всё дело в том, что во время его выполнения напрягаются мышцы пресса, что значительно вредит венам на ногах и может усугубить ситуацию.

Смотрите видео о популярном упражнении:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.