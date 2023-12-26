Не делайте этого: популярное в интернете упражнение вредит здоровью

Отек на лице, руках и ногах по утрам и не только - знаком многим. Такие люди находятся в постоянном поиске решений того, как избавиться от отечности и запустить лимфодренажную систему. Мы расскажем о популярном упражнении и развеем миф о том, что оно безопасно и полезно.
Когда делать упражнение "Тараканчик"
Как правило, в Сети данное упражнение, которое рассчитано на вибрации и отток лимфы от конечностей, советуют делать утром. Однако другие советы при этом заключаются в том, что это упражнение необходимо делать в любой момент, когда в этом есть такая потребность.
Что дает упражнение "Тараканчик"
Известный в Украине врач-флеболог Дмитрий Ващук объяснил, что это популярное упражнение убирает отек с тела человека посредством того, что от верхних и нижних конечностей отходит застой лимфы. Однако есть исключение. Это упражнение совершенно не стоит делать тому, кто страдает от варикоза.
Всё дело в том, что во время его выполнения напрягаются мышцы пресса, что значительно вредит венам на ногах и может усугубить ситуацию.
Смотрите видео о популярном упражнении:
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