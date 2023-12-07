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Новогодняя головоломка для самых бдительных: найдите 5 отличий на фото

Сергей Кущ
7 декабря 2023, 19:31
Мы предлагаем найти 5 отличий на фото, но сделать это будет сложно.

Новогодняя головоломка
Новогодняя головоломка / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Головоломки могут показаться простым развлечением, но они имеют преимущества - все дело в том, что мозг - это мышца, которая нуждается в растяжке и тренировке.

Главред придумал непростую новогоднюю головоломку, которая скрасит ваши зимние вечера.

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Мы предлагаем найти 5 отличий на фото, но сделать это будет сложно, поэтому установите таймер на 5 минут, чтобы вам было достаточно времени справиться с задачей.

Новогодняя головоломка
Новогодняя головоломка / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Признаемся, головоломка получилась очень сложной, поэтому если вам все же не удалось найти все 5 отличий на фото, то мы предоставим вам ее расшифровку.

Решение головоломки
Решение головоломки / Фото: pixabay.com, Главред

Также вы можете обратить внимание на головоломку для проверки IQ, там нужно найти подделку среди 3-х картин за 15 секунд. Чтобы получить правильный ответ, надо проявить максимальную концентрацию.

Кроме того, есть и головоломка для веселых и находчивых – нужно за 7 секунд найти овечку. На картинке, казалось бы, одинаковые овечки, но вам надо найти ту, которая отличается от других.

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