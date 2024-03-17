Очень сложная головоломка: нужно быстро найти пять скрытых предметов

В ожидании лета многие мечтают от отдыхе на море. Чтобы окунуться в атмосферу отпуска, Главред предлагает разгадать непростую головоломку.
Ни одна поездка не обходится без сбора чемодана. На картинке ниже вы видите вещи человека, который тщательно подготовился к путешествию.
В чемодане есть три красных флажка и два бежевых. Они спрятаны среди множества пляжных вещей, таких как солнцезащитные очки и зубная щетка.
В среднем, чтобы обнаружить красные флажки, требуется всего 38 секунд, а самым умным людям — до трех минут, чтобы найти бежевые.
Чтоб найти скрытые предметы, можно увеличить изображение на телефоне.
Если найти их никак не получается, ниже мы опубликовали правильный ответ.
Ранее Главред предлагал вашему внимаю действительно сложную головоломку. Она заставит призадуматься даже настоящих мастеров разгадывания - нужно найти загадочную панду на старинном фото.
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