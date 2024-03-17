УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Очень сложная головоломка: нужно быстро найти пять скрытых предметов

Анна Ярославская
17 марта 2024, 01:33
Эта головоломка проверит ваши визуальные навыки и, возможно, вдохновит забронировать отпуск своей мечты.
Головоломка
Головоломку смогут разгадать настоящие мастера загадок / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

В ожидании лета многие мечтают от отдыхе на море. Чтобы окунуться в атмосферу отпуска, Главред предлагает разгадать непростую головоломку.

Ни одна поездка не обходится без сбора чемодана. На картинке ниже вы видите вещи человека, который тщательно подготовился к путешествию.

Головоломка
Сможете ли вы найти все скрытые флаги? / mirror.co.uk

В чемодане есть три красных флажка и два бежевых. Они спрятаны среди множества пляжных вещей, таких как солнцезащитные очки и зубная щетка.

видео дня

В среднем, чтобы обнаружить красные флажки, требуется всего 38 секунд, а самым умным людям — до трех минут, чтобы найти бежевые.

Чтоб найти скрытые предметы, можно увеличить изображение на телефоне.

Если найти их никак не получается, ниже мы опубликовали правильный ответ.

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал вашему внимаю действительно сложную головоломку. Она заставит призадуматься даже настоящих мастеров разгадывания - нужно найти загадочную панду на старинном фото.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

РФ ощутила на себе силу отечественного оружия: Зеленский назвал мощное оружие ВСУ

РФ ощутила на себе силу отечественного оружия: Зеленский назвал мощное оружие ВСУ

23:59 Украина
У Франции "нет лимитов": Макрон прямо высказался об отправке войск в Украину

У Франции "нет лимитов": Макрон прямо высказался об отправке войск в Украину

22:17 Мир
Зеленский провел совещание с Сырским и назвал самые "горячие" точки фронта

Зеленский провел совещание с Сырским и назвал самые "горячие" точки фронта

22:10 Украина
Все главные новости

Популярное

Удар вакуумной бомбой по украинским военным: в ГУР ответили на заявления РФ 7003

Удар вакуумной бомбой по украинским военным: в ГУР ответили на заявления РФ

Пузатая Собчак в обтягивающим комбинезоне качалась по полу 3476

Пузатая Собчак в обтягивающим комбинезоне качалась по полу

Головоломка для самых веселых и находчивых: надо за 5 секунд найти цыпленка 2796

Головоломка для самых веселых и находчивых: надо за 5 секунд найти цыпленка

Винегрет отдыхает: лучший рецепт свекольного салата с кукурузой: рецепт свекольного салата с кукурузой 2409

Винегрет отдыхает: лучший рецепт свекольного салата с кукурузой: рецепт свекольного салата с кукурузой

Последние новости

03:00

"Cердце не выдерживает": Melovin рассказал о гибели родного человека в Одессе

02:34

Высадка морского десанта РФ в Приднестровье: эксперт оценил угрозу для Украины

01:33

Очень сложная головоломка: нужно быстро найти пять скрытых предметов

16 марта, суббота
23:59

РФ ощутила на себе силу отечественного оружия: Зеленский назвал мощное оружие ВСУ

23:18

"Путин рассчитывал, что мы разобьемся": Макрон дал громкое заявление о войне в Украине

Россия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - ЛипсицРоссия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - Липсиц
22:56

Хочет спасти свой зад: стало известно, кто надоумил Лорак форсировать получение гражданства РФ

22:17

У Франции "нет лимитов": Макрон прямо высказался об отправке войск в Украину

22:10

Зеленский провел совещание с Сырским и назвал самые "горячие" точки фронта

21:18

Что нужно выпить 17 марта, чтобы укрепить свое здоровье на весь год: приметы

Реклама
21:09

Обмен Теткино на Мелитополь: Буданов ответил на предложение повстанцев РФ

20:32

Игната уволили с должности спикера Воздушных сил ВСУ - командующий ВС

20:20

На Сумщине ВСУ "покрошили" российскую ДРГ: интенсивность обстрелов выросла - Артюх

20:12

Путинцев выбивают из двух областей РФ: Буданов назвал цель российских повстанцев

19:52

В двух областях объявили 3 уровень опасности: Украину накроют сильные осадки

19:36

Нам нужен доступ к технологиям, остальное мы сделаем самимнение

19:35

В марте проиндексируют не только пенсии: кому еще повысят выплаты

19:28

Удар вакуумной бомбой по украинским военным: в ГУР ответили на заявления РФ

19:19

После ударов по целям в РФ российские повстанцы поставили Путину ультиматумВидео

19:15

Лунный календарь на 17 марта: что особенно опасно делать в этот день

18:45

Российская техника идет на прорыв: боец ВСУ рассказал о ситуации под Авдеевкой

Реклама
18:32

Россияне убегают, чтобы не идти в "мясные штурмы": в ВСУ рассказали о боях на юге

18:15

Взорвали танк, добили штурмовиков: эффектный разгром оккупантов попал на видео

18:06

Пузатая Собчак в обтягивающим комбинезоне качалась по полуВидео

17:52

Малоизвестный факт: дерматолог назвала популярную ошибку во время бритья

17:41

Для войны в Украине "есть два сценария": президент Сербии озвучил тревожный прогноз

17:19

Заплатят за все: у Зеленского рассказали, что будет ждать россиян в ближайшие дни

17:14

ПВО и боеприпасы для Украины: Кулеба раскрыл подробности переговоров с США

16:31

"Не шутил, а остромыслил": Галкин и Пугачева почтили память Ширвиндта

16:27

ВСУ заставили оккупантов отступить на юге: враг понес существенные потери

16:12

Дроны взорвали три НПЗ в России: источник раскрыл детали спецоперации СБУ

15:43

Церковный праздник 17 марта: что нельзя делать на Прощеное воскресенье

15:33

Клопотенко рассказал, какие изменения увидел в первой леди Зеленской

15:21

Вся ее жизнь: сгорел дотла роскошный особняк популярной британской актрисы и модели

15:17

Попытка самоубийства на Закарпатье: мужчина попал в больницу прямо из ТЦК

14:41

Отправка войск НАТО в Украину: в Белом доме сделали важное заявление

14:26

Погиб еще один родной человек: MELOVİN рассказал о трагедии в Одессе

14:11

Россияне объявили награду за его голову: на фронте погиб доброволец из Германии

14:02

Что бывает, если давить прыщи на лице: объяснение и советыВидео

13:44

Простой способ заснуть за считанные минуты: эксперт поделилась секретным методом

13:26

Ситуация может стать критической: полковник ВСУ рассказал о боях возле Авдеевки

Реклама
13:12

В Одессе выросло число жертв удара РФ: в больнице умер спасатель Виталий АлимовФото

12:39

Греция может передать Украине ЗРК С-300 после ударов РФ по Одессе - СМИ

12:37

Россия может атаковать НАТО: в Германии назвали возможную дату начала войны - СМИ

12:03

Смерть украинки в Германии: россияне могли убить беженку и выкрасть ее дочь - СМИ

12:00

Блогер Волошин ответил, получал ли повестку и стоит ли на учете в ТЦК

11:38

РФ может перейти в новое масштабное наступление: в ВСУ указали на важный нюанс

11:33

Путин исчезнет, РФ ждет неуправляемый бунт - Подоляк

10:59

Тариф на свет с 1 апреля: ожидать ли повышения

10:27

На смену теплу в +14 в Украину резко придет похолодание: синоптик назвала дату

10:10

Зачем Россия наращивает интенсивность ударов КАБмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять