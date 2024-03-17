Очень сложная головоломка: нужно быстро найти пять скрытых предметов

Эта головоломка проверит ваши визуальные навыки и, возможно, вдохновит забронировать отпуск своей мечты.

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Головоломку смогут разгадать настоящие мастера загадок / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

В ожидании лета многие мечтают от отдыхе на море. Чтобы окунуться в атмосферу отпуска, Главред предлагает разгадать непростую головоломку.

Ни одна поездка не обходится без сбора чемодана. На картинке ниже вы видите вещи человека, который тщательно подготовился к путешествию.

Сможете ли вы найти все скрытые флаги? / mirror.co.uk

В чемодане есть три красных флажка и два бежевых. Они спрятаны среди множества пляжных вещей, таких как солнцезащитные очки и зубная щетка.

видео дня

В среднем, чтобы обнаружить красные флажки, требуется всего 38 секунд, а самым умным людям — до трех минут, чтобы найти бежевые.

Чтоб найти скрытые предметы, можно увеличить изображение на телефоне.

Если найти их никак не получается, ниже мы опубликовали правильный ответ.

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал вашему внимаю действительно сложную головоломку. Она заставит призадуматься даже настоящих мастеров разгадывания - нужно найти загадочную панду на старинном фото.

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