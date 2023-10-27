УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Оптическая иллюзия с изюминкой: только гений может найти бегемота в парке за 15 секунд

Алина Дембицкая
27 октября 2023, 23:16
Этот рисунок заставил тысячи взрослых чесать головы, ведь очень сложно заметить спрятанного бегемота.
головоломка
Только гений может найти бегемота в парке за 15 секунд / Коллаж: Главред, фото: Bright Side, unsplash.com

Разнообразные головоломки и оптические иллюзии – это увлекательный феномен, где реалистическое смешивается с воображаемым, и где наши глаза могут обмануть разум. Они считаются одним из самых простых способов проверить уровень интеллекта и внимательности человека. Новая оптическая иллюзия заставляет многих людей чесать головы, ведь не каждый может ее сразу разгадать.

Как рассказывает JagranJosh, на картинке вы можете увидеть, как люди наслаждаются своим днем в прекрасном парке. Семья устраивает пикник в парке. Девушка гуляет с собакой, а парень катается на велосипеде вдоль парка. Эта оптическая иллюзия предлагает читателям найти бегемота, спрятанного внутри изображения. Можете ли вы найти скрытого бегемота за 15 секунд? Попробуйте свои силы!

Оптическая иллюзия с изюминкой: только гений может найти бегемота в парке за 15 секунд
Попробуйте найти бегемота в парке / Bright Side

Итак, вы заметили бегемота за 15 секунд? Если да, то вы сертифицированный мастер оптических иллюзий, потому что только самые умные и внимательные люди могут идентифицировать бегемота за отведенное время.

видео дня

Если вы не можете найти бегемота на картинке, не волнуйтесь. Регулярная практика поможет улучшить ваши когнитивные способности. Ниже публикуем правильный ответ на эту оптическую иллюзию.

Оптическая иллюзия с изюминкой: только гений может найти бегемота в парке за 15 секунд
Правильный ответ / светлая сторона

Напомним, недавно Главред рассказывал об интересной оптической иллюзии, которая заставила многих людей чесать головы, ведь не каждый может заметить скрытое лицо на изображении собаки.

Также Главред рассказывал о новой оптической иллюзии, которая вызывает повышенный интерес у многих людей, поскольку задача состоит в том, что нужно найти 6 скрытых лиц. Картина является произведением известного украинского художника Олега Шупляка. Он специализируется на создании сюрреалистических картин.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

22:06 Мир
"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войны

"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войны

21:53 Украина
Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:05 Политика
Все главные новости

Последние новости

23:16

Оптическая иллюзия с изюминкой: только гений может найти бегемота в парке за 15 секунд

23:16

Врежет почти 8-бальный шторм: Украину накрыла затяжная буря

22:32

Гороскоп на ноябрь 2023 для Близнецов: переговоры, медовый месяц, завершениеВидео

22:06

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

21:55

Операция ГУР в Донецке: украинская разведка рассказала о срыве циничного плана РФ

Фесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - РоссияФесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - Россия
21:53

"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войныВидео

21:41

Носки разбрасывал: Добрынин рассказал о причинах развода с КвитковойВидео

21:05

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:02

Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

Реклама
20:42

Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

20:32

Чуть не умер: стало известно, как служит Козловский

19:55

В ГУР отреагировали на возможную смерть Путина и рассказали, что творится в Кремле

19:47

Скандальный Орбан не хотел плясать под дудку Путина: СМИ узнали детали

19:30

Ливень, потоп и ветер 30м/с: в Украину идет настоящий Армагеддон

19:10

Два сценария, которые будут происходить после смерти Путинамнение

19:03

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 13 секунд найти паука

18:47

На попытках воевать с Западом Путин может "сломать себе шею" – Фесенко

18:31

Ни за что не догадаетесь: что означает слово "шинквас" в украинском языке

18:11

В чем плюсы пить воду с лимоном: эксперт раскрыл тайну чудо-напитка

18:08

Подрыв судна ЧФ в Севастополе: в Силах обороны намекнули на карму для оккупантов

Реклама
18:02

Запад не готов выиграть у Путина войну - Фесенко

18:01

Долгое и тяжелое наступление: в ЦАХАЛ раскрыли планы по операции в Секторе Газа

17:59

День ангела в ноябре 2023: как назвать ребенка, родившегося в этом месяце

17:35

Что есть, чтобы не мерзнуть: ТОП-продуктов, которые помогут телу согреться

17:14

Выход ВСУ на границы 1991 года и развал России: генерал СБУ Ягун сделал прогнозВидео

17:13

Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – ГетьманЭксклюзив

17:12

Почему полезно есть острую пищу: 4 причины, о которых вы не зналиВидео

17:08

Как правильно сушить одежду, чтобы в доме не появилась плесень

16:54

Дело под колпаком ФСБ: всплыли неожиданные детали покушения на Царева в Крыму

16:53

С фронта на сцену: боец 3-й штурмовой Виктор Розовый вернулся в "Лигу Смеха. Волонтерский десант 2"

16:51

"Замысел будет реализован": в ВСУ анонсировали полное уничтожение Крымского моста

16:48

Девушка показала лайфхак, как отмыть жирные пластиковые контейнеры без всяких усилий за 2 минуты

16:20

Данилов – о ядерных тренировках РФ: одна ракета шлепнулась, вторая не раскрылась

16:12

Как в доме сохранить тепло: 3 дельных совета для холодных дней

16:11

"Украина не победит": Орбан выдал дерзкое заявление, а премьер Люксембурга его осадил

16:00

"Нежная, красивая женщина": Потап неожиданно восхитился молодой певицейВидео

15:40

Оккупант-"рекордсмен" пролетел 37 метров после подрыва БТР, на котором он ехал

15:16

У Путина екнули из-за контактов с ХАМАС и сделали странное заявление

15:01

Больше не нужно терпеть: как избавиться от мигрени лишь за 10 минут надежным способом

14:59

"Смерти Путина недостаточно": в СНБО рассказали, какие изменения произойдут в России

Реклама
14:52

Что сделать 28 октября, чтобы все болезни отступили: старые приметы дня

14:45

Десантники ВСУ нацелились на освобождение крупного города и назвали направление

14:41

В случае Третьей мировой войны всем будет хана, но сейчас не та ситуация – Фесенко

14:40

Как правильно стирать в стиральной машине: девушка показала три секрета

14:34

Таксист не говорил на украинском и выгнал пассажирок: Арестович даст ему денег

14:19

Пациент пластического хирурга: в России показали изменившегося певца Малинина

14:16

Россияне согнали в Донецкую область дополнительные отряды силовиков - ЦНС

14:14

Посевной календарь на ноябрь 2023: что обязательно нужно сделать на огороде перед началом зимы

13:55

Ветер будет сносить деревья: украинцев предупредили о штормовой погоде на выходные

13:54

Дочь Касселя и Белуччи объявила о новых отношениях жаркими фото

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять