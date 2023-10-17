Оптическая иллюзия, которую никто не может разгадать: надо найти галстук за 8 секунд

Мало кому удается справиться с этой задачей, ведь на ее выполнение отводится так мало времени.

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Попробуйте найти галстук за 8 секунд / Коллаж: Главред, фото: Pinterest , unsplash.com

Разнообразные загадки, головоломки и оптические иллюзии всегда привлекали внимание людей. Они стимулируют наше мышление, вызывая желание как можно скорее найти ответ.

Издание JagranJosh предлагает читателям проверить свою наблюдательность и расшифровать очень сложную головоломку. Так, на рисунке изображен музыкальный класс. Можно увидеть, как ученики играют на своих музыкальных инструментах. Задача здесь – найти галстук в классе. У вас есть всего 8 секунд, чтобы выполнить эту задачу, так что поторопитесь!

Попробуйте найти галстук за 8 секунд / Pinterest

Удалось ли вам найти галстук? Если да, то можете гордиться собой, ведь у вас действительно высокий уровень IQ. Кроме того, вашей остроте зрения и наблюдательности можно только позавидовать.

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Если галстук найти не удалось, то предлагаем вам еще раз внимательно посмотреть на изображение. Попробуйте разделить картинку на части, чтобы не пропустить ни одной детали. Вы обязательно найдете галстук, если сосредоточитесь. Попробуйте мыслить нестандартно. Ниже публикуем правильный ответ на эту головоломку.

Галстук можно заметить на мальчике в синем пиджаке. Это галстук-бабочка.

Правильный ответ / Pinterest

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

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