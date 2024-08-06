Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо найти цифру 6 за 3 секунды

Разгадайте простую, но немного запутанную головоломку – нужную цифру найти достаточно легко, однако сама картинка нарисована так, чтобы усложнить нам задачу.

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Найдите цифру 6 / Jagranjosh

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют потренировать мозг и отдохнуть в кругу семьи и друзей. На этот раз нам нужно разгадать простой, но хитрый ребус с цифрами.

Головоломка от Jagranjosh простая, но немного запутанная. Чтобы ее разгадать, нужно быстро и внимательно рассмотреть картинку, и тогда удастся найти правильный ответ.

На картинке – множество цифр 9. Расположены цифры так, что кажется, что они повсюду. Наша задача – обнаружить здесь цифру 6.

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Дается всего 3 секунды! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете нужную цифру / Jagranjosh

Не удалось отгадать загадку? Ловите подсказку: посмотрите на центр картинки, чуть ниже, а потом левее. Там и будет цифра 6.

Если нашли цифру 6, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Не расстраивайтесь, если не удалось найти правильный ответ. Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки.

Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно за 9 секунд найти цифру 280.

Кроме того, можно поразгадывать и головоломку для тех, у кого великолепное зрение. На черной таблице, где плохо видно цифры, нужно за 10 секунд найти цифру 257.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого зрение, как у орла. На картинке из разных цветов нужно найти цифру 2. Дается лишь 8 секунд.

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