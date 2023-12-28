Секретный ингредиент: Клопотенко показал, как запечь скумбрию целиком в духовке

Главред расскажет, чем полезна скумбрия запеченная и как ее приготовить на праздничный стол.

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Клопотенко показал, как запечь скумбрию целиком в духовке / коллаж: Главред, фото: скриншот

За несколько дней до Нового года и в любое другое время хозяйки ищут новые и необычные рецепты на праздничный стол. Для того, чтобы удивить близких, можно запечь скумбрию. Мы расскажем, как запечь скумбрию в духовке без фольги и чем это блюдо особенно.

Чем полезна скумбрия запеченная

Скумбрия - ценная для организма рыба. В ней содержатся кислоты Омега-3, которые значительно и фундаментально повышают защитные функции организма. Помимо прочего, скумбрия оказывает положительное влияние на обмен веществ и помогает оптимизировать уровень гармонов. Этот продукт особенно полезен для детей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как правильно запекать скумбрию - рецепт Клопотенко

Известный в Украине повар Евгений Клопотенко рассказал, как интересно, полезно и вкусно запечь скумбрию.

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Для этого вам понадобится:

4 буряка

скумбрия

5 г соли

фенхель

Как запечь скумбрию целиком в духовке - пошаговые действия

Начнем с буряка. Его необходимо помыть и сварить на протяжении 90 минут, после чего почистить и порезать полукольцами.

Затем необходимо почистить изнутри скумбрию, посолить ее и заложить внутрь семена фенхеля. После этого дно формы нужно зпстелить пергаментом, выложить на него буряк и сверху положить скумбрию.

Запекать рыбу в духовке необходимо 35 минут при температуре 180 градусов.

"Это очень полезно, еще и вкусно. Вкусно+полезно=любовь", - прокомментировал блюда Евгений Клопотенко.

Смотрите видео о том, как запечь скумбрию:

@klopotenko_chef Які у вас стосунки зі скумбрією? Вона мені подобається, бо смачна і корисна як для дорослих, так і для молоді. Маю для вас один пісний рецепт, який сподобається навіть вашим підліткам. Інгредієнти: 4 буряка Скумбрія 5г солі Насіння фенхелю Візьміть 4 буряка, помийте їх та зваріть чи запечіть протягом 90 хвилин. Почистьте та наріжте напівкільцями. Скумбрію помийте, вийміть нутрощі та зябра, додайте 5 г солі та насіння фенхелю. Застеліть дно форми для запікання пергаментом, викладіть буряк, а на нього — скумбрію. Запікайте у духовці 35 хвилин за температури 180 градусів. А як будете чекати, поки запечеться риба, приєднайтеся до нашої з @UNICEF Ukraine онлайн-гри "ГраЇмо" разом зі своїм підлітком, щоб він дізнавався ще більше про здорове харчування в інтерактивній формі, бо воно може бути смачним, риба у духовці — доказ. Не пожалкуєте, як спробуєте і як зареєструєтеся у чат-боті "Граїмо Бот" у Telegram. Цьом. #готуєморазом #unicef #здоровехарчування #граїмо ♬ оригінальний звук - klopotenko_chef

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