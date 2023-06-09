Складки на кроссовках можно легко убрать: в Сети в восторге от простого способа

Люди пробовали этот трюк, и у них это сработало! Они поделились результатами в Сети.

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Как разгладить складки на кроссовках / Коллаж Главред, фото: соцсети

Все мы хотим, чтобы наши кроссовки всегда новыми как можно дольше, но, к сожалению, мы не в силах предотвратить образование складок на передке обуви.

К счастью, вам не нужно выбрасывать свою драгоценную обувь, потому что люди в Сети поделились невероятным трюком, который может помочь вам разгладить складки.

Все, что вам нужно для этого простого лайфхака, это: ваши кроссовки, старые носки или другой тип ткани, утюг и горячая вода.

Что дальше?

Во-первых, набейте передки кроссовок сложенными в кучу старыми носками, газетой или другим материалом. Заполните их, пока не будут видны складки. Когда вы нажимаете на верх ботинка, а там нет движения, значит, вы достаточно наполнили обувь.

Затем возьмите еще одну пару старых носков или другого типа ткани и смочите их горячей водой. Наденьте слегка влажный носок на нос кроссовок (снаружи). Здесь пригодится утюг. Аккуратно прогладьте верхнюю часть носка. Регулярно поднимайте утюг, чтобы не сжечь обувь. Продолжайте делать это до тех пор, пока складки на обуви полностью не исчезнут.

Несколько человек в Твиттере пробовали этот трюк, и у них это сработало!

В сети показали, как работает лайфхак / Фото: соцсети

В сети показали, как работает лайфхак / Фото: соцсети

Смотрите видео о том, как выбрать правильную обувь и можно ли постоянно носить кроссовки:

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