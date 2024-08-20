Сколько нужно пить воды в день: эксперт назвал главное правило

Существует всем известная формула, что каждому человеку надо выпивать по 8 стаканов чистой воды в течение дня. Но ученый доктор Стюарт Гелловей, доцент кафедры физиологии, физических упражнений и питания в Университете Стирлинга предлагает простой, но научно обоснованный способ определить, достаточно ли вы пьете воды. Об этом пишет Science Focus.
Сколько воды нужно пить в день
Большинство людей могут определить, сколько им нужно воды, потому что они испытывают жажду. Если вы сомневаетесь, пьете ли вы достаточно, то количество посещений туалета может быть потенциально полезным руководством для адекватной гидратации, говорит Гелловей.
"Это учитывает различия в потерях жидкости из-за окружающей среды или уровня активности, а также колебания потребления жидкости. Приблизительным эмпирическим правилом было бы четыре-шесть визитов в туалет", - объясняет ученый.
По его словам, более шести походов в туалет означают, что вы переборщили, тогда как менее четырех означает, что вам, по-видимому, нужно больше пить.
"Этот подход может иметь некоторые недостатки, например влияние любых изменений в функции почек с возрастом, определенных лекарств или различных составов напитков, которые влияют на концентрацию и объем мочи. Поэтому это приблизительное эмпирическое правило, а не точное руководство", - предупреждает он.
Что известно о Science Focus?
BBC Science Focus - британский ежемесячный журнал о науке и технологиях, издаваемый в Бристоле, Великобритания, Immediate Media Company. Отредактированный Дэниелем Беннеттом, он охватывает все аспекты науки и техники, написанный для широких читателей, а также для людей со знаниями науки, сообщает Википедия.
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