Справится даже "криворукий": эксперт рассказал, как идеально покрасить любую стену

Покраска стены может быть увлекательным и творческим процессом, который придаст вашему интерьеру свежий вид.

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Эксперт рассказал, как идеально покрасить любую стену / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Покраска может быть одной из самых распространенных домашних задач, но эксперты говорят, что домовладельцы могут не красить стены так успешно, как могли бы.

Чтобы помочь, профессионалы из Toolstation поделились руководством о том, как идеально покрасить стены, пишет Express.

"Для начала освободите комнату от мебели. Вы хотите убрать как можно больше мебели и мягкой мебели, чтобы было достаточно места для работы и движения. Затем защитите пол, накрыв все оставшиеся ковры и мебель, которые нельзя перемещать, пыльными листами, чтобы они не испачкались и не пролились", - говорят специалисты.

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Далее эксперты советуют проверить поверхность стены - удалите все гвозди или скобы со стены и ослабьте розетки, чтобы они свисали, оставив поверхность стены открытой.

После этого специалисты рекомендуют выровнять поверхность стены с помощью шпатлевки и заполнить все трещины или загрязнения.

Обязательно дайте ему высохнуть в течение часа, прежде чем шлифовать поверхность. Домашние мастера могут использовать для этого либо механическую шлифовальную машину, либо шлифовальную бумагу, убедившись, что они обработали всю поверхность стены.

"Наклейте малярную ленту рядом с участками, которые вы хотите оставить свободными от краски, такими как плинтуса, выключатели света или розетки. Затем нанесите не менее двух слоев грунтовочной краски с помощью малярного валика, равномерно покрывая стену, прежде чем оставить сохнуть не менее чем на три часа", - отметили специалисты.

Как только грунтовка высохнет на ощупь, используйте кисть, чтобы нанести краску на края стены, и малярный валик, чтобы покрыть среднюю часть стены.

После равномерного нанесения двух слоев краски дайте высохнуть не менее шести часов.

Может быть трудно определить, сколько краски вам нужно, чтобы покрыть стену, но профессионалы рекомендуют около литра краски на 10 м2 площади поверхности стены.

Основываясь на этом расчете, домашние мастера могут измерить стены и комнаты, чтобы определить, сколько литров примерно необходимо.

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