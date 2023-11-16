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Только уникальные люди способны на это: нужно найти кролика в степи за 6 секунд

Юрий Берендий
16 ноября 2023, 04:00
У вас глаза как у настоящего хищника, если вы сможете разгадать эту хитрую головоломку и найти на приведенной картинке зайца за 20 секунд или быстрее.
Только уникальные люди способны на это: нужно найти кролика в степи за 6 секунд
Сможете ли вы найти зайца на картинке за 20 секунд? / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головоломки - отличный способ держать мозг активным, что важно для предотвращения таких заболеваний, как деменция.

Здесь вы можете проверить свои навыки и узнать, выживете ли вы как охотник в доисторические времена.

Взгляните на картинку ниже - если вы сможете заметить зайца менее чем за минуту, вы, вероятно, хорошо вписались бы в жизнь своих предков, пишет Ехргеѕѕ.

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Только уникальные люди способны на это: нужно найти кролика в степи за 6 секунд
Сможете ли вы найти зайца на картинке за 20 секунд? / фото: Ехргеѕѕ

Ученые подозревают, что люди, вероятно, регулярно охотились на зайцев, чтобы получить необходимое количество белка.

Зайцы являются отличным источником B12 и ниацина, которые важны для роста, здоровья кожи, волос, нервов и мышц.

В этой сложной головоломке изображено поле с холмом посередине.

Там много травы и открытая местность - идеальное место для охотников, чтобы заметить свою добычу. Но поскольку люди эволюционировали, чтобы сидеть за столами, наши глаза могут быть не такими острыми, как раньше.

Установите таймер и дайте нам знать, нашли ли вы зайца в течение 20 секунд.

Вы можете проверить ответ внизу этой страницы, но если вам нужна подсказка, посмотрите на левую сторону рисунка.

Только уникальные люди способны на это: нужно найти кролика в степи за 6 секунд
Правильный ответ / фото: Ехргеѕѕ

Зрение было чрезвычайно важно для выживания, поскольку добыча могла слиться с фоном, чтобы избежать охоты.

Если вам понравилась эта задача с оптической иллюзией, обязательно попробуйте еще несколько задач.

Эта оптическая иллюзия - настоящий тест на остроту зрения и внимание. Только те, у кого исключительная острота зрения, смогут распознать среди мишек собаку.

Кроме того, Главред рассказывал об увлекательной оптической иллюзии. Попробуйте определить цифру "5", которая скрыта среди группы букв английского алфавита "S" на рисунке. Только люди с высоким уровнем интеллекта могут обнаружить цифру "5" в течение 11 секунд.

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оптическая иллюзия головоломки
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