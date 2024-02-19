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Толковые хозяйки покупают самое дешевое мыло - руки им не моют

Сергей Кущ
19 февраля 2024, 02:36
Они знают, что мыло способно решать не только вопросы чистоты.
Как можно использовать мыло
Как можно использовать мыло / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мыло, которое мы обычно используем для мытья рук или стирки, является удивительно многофункциональным продуктом.

Опытные хозяйки знают, что оно способно решать не только вопросы чистоты, но и помогать в хозяйственных задачах.

Что делать, если заедает молния?

Туалетное мыло может стать настоящим спасением, если молния на одежде или сумке начинает заедать. Просто обработайте ее мыльным раствором, и ваша молния снова будет "ездить" так, как если бы она была абсолютно новой. Этот простой трюк может спасти вашу любимую вещь от ненужного выкидывания.

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Находка для уборки

Хозяйственное или туалетное мыло - идеальный выбор для мытья различных поверхностей в доме. Просто намылите губку и с легкостью оттирайте любые загрязнения, включая жир на кухне. Забудьте о химических моющих средствах - мыло справится с этой задачей безопасно и эффективно.

Чем смазать дверь, чтобы не скрипела?

Мыло может эффективно избавиться от неприятного скрипа дверных петель. Просто нанесите его на петли и начните полировать. Этот метод безопаснее, чем использование растительного масла, и сделает ваши двери беззвучными и гладкими.

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